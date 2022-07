Priske: Jdeme správně, ale ještě nás čeká spousta práce. Jak se rýsuje sestava?

Sparta - Viking Stavanger příští čtvrtek od 19.00 ONLINE Vstupenky

Sparta má uzavřenou část hlediště, důvodem trestu od disciplinárky UEFA je rasistický transparent při únorovém utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy na Partizanu Bělehrad. Trest se dotkne přibližně pěti tisíc míst. Při úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy však všechna nezůstanou prázdná, ale díky výjimce část z nich mohou obsadit organizované skupiny dětí od šesti do čtrnácti let. Sparta nabídla vstupenky do uzavřených sektorů ze vstupu E zdarma. Organizovaná skupina musí mít osm až patnáct dětí, doprovázet ji může jedna dospělá osoba. Bližší podrobnosti na sparta.cz. Kapacita hlediště je snížena na 13 500. Do pondělí 18. července do 11.00 si mohou vstupenky objednávat držitelé permanentek, ceny jsou 125, 160 a 200 korun. Ostatní zaplatí dvakrát tolik a pořizovat si je mohou od pondělních 17 hodin. Členové Sparta Clubu mohou kupovat od 12.00 do 17.00 a mají desetiprocentní slevu.