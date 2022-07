Sparta už s Kuchtou. Po třetí výhře mluvil Priskeho asistent: Jsme nad míru spokojení

K Mejdrovi, Zelenému, Sadílkovi a Daňkovi se přidal i muž, na kterého byli sparťanští příznivci zvědaví možná ze všech nejvíc.

Kuchta při premiéře sice gól nedal, svou tutovku během prvního poločasu zápasu v rakouském Villachu spálil. Ale rozhodně zaujal aktivitou, neúnavným pohybem i agresivním napadáním.

„K tomu nás trenéři ostatně vybízejí hodně: abychom šli hned po ztrátě míče do presinku. A myslím si, že jsme to v zápase ukázali,“ řekl pro klubový web křídelník Lukáš Haraslín.

Pro Spartu to bylo třetí vítězství během letní přípravy.

V kombinované sestavě s řadou dorostenců a hráčů z rezervy nejdřív porazila druholigovou Duklu 2:1, pak už v silnějším složení skolila Opavu 3:0 a nyní předčila i čtvrtý tým chorvatské ligy. Trefili se Daněk a střídající Juliš.

„Po celou dobu jsme jasně dominovali a vytvořili si mnohem víc šancí než ty dvě gólové. Do utkání se zapojilo dvacet hráčů v poli a dva brankáři. Každý z nich předvedl přesně to, co jsme po nich v kontextu posledních tří týdnů chtěli,“ prohlásil Thomas Nörgaard, pravá ruka trenéra Priskeho.

Nejen během přípravných zápasů bývají oba velmi hlasití. Svěřencům se snaží vštípit nové herní principy. Vždyť třeba i Lukáš Sadílek, posila ze Slovácka, během rakouského přípravného kempu pro sparťanskou televizi líčil: „Tréninky jsou jízda. Kratší, ale v obrovské intenzitě. I když trvají třeba jen hodinu dvacet, člověk z nich odchází absolutně vyflusaný.“

„Běháme však o něco méně než v předchozích týdnech,“ upřesňuje Nörgaard. „Celý program v Rakousku je více zaměřený na taktiku, byť obecně platí, že chceme po hráčích, aby do každého tréninku dávali úplně všechno.“

Sparta v Rakousku odehraje ještě dva přípravné duely: v sobotu nastoupí proti tamnímu Wolfsbergeru, příští středu pak uzavře kemp s maďarským FC Paksi.