Do Sparty přichází mladý stoper Večerka. Začne v druholigové rezervě

Sotva se vrátil z reprezentačního srazu fotbalistů do 19 let, musel mladý fotbalový obránce Dalibor Večerka balit znovu. Z Opavy se stěhuje do Prahy, kde bude zpočátku nastupovat za rezervu Sparty.