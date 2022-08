Znovuzrozený střelec Juliš: Hráli jsme moc hezky, ono nám nic jiného nezbývá

„Klíčové bylo, že se nám povedlo brzy vyrovnat. Měli jsme díky tomu spoustu času a klidu na obrat,“ hodnotil po zápase pro O 2 TV Sport útočník, který zaznamenal ligový gól naposledy v květnu minulého roku.

23. května 2021 se podílel na vítězství 2:1 na hřišti Bohemians. Od té doby odehrál Juliš pouze sedm zápasů v nejvyšší české soutěži. Věčná zranění mu nikdy pořádně nedovolila se prodrat do základní sestavy.

„Ulevilo se mi, je to pro mě velké zadostiučinění. Po minulém kole, kdy jsem navíc nedal penaltu, jsem se cítil psychicky slabší, ale naštěstí jsem to tam teď nějak dokopl a pomohl otočit zápas. A to mě těší,“ neskrýval radost znovuzrozený střelec.

V první polovině zápasu Sparta sice dominovala, v žádné větší šanci se ale Juliš, hrající toho času na hrotu sám, neocitl. A tak udeřili domácí.

„Po tom gólu bylo těžké zůstat psychicky nahoře. V šatně si říkáme, že máme dávat pozor na standardky, a oni se potom z jedné trefí,“ lamentoval.

Do druhého poločasu poslal trenér Brian Priske na hrot také Tomáše Čvančaru. A ten na nic nečekal a vytvořil pro Juliše brankovou příležitost.

„To jsou ty rozhodující věci, které umí. Podržel míč a krásně mi přihrál. Všichni víme, že je kvalitní. Pochválil jsem ho a ještě si potom dal gól, takže může být taky spokojený,“ chválil Juliš spoluhráče.

„Vyšlo nám to krásně. Na tréninku si to spolu dáváme, tak se to teď osvědčilo,“ doplnil Čvančara stojící vedle svého parťáka v rozhovoru pro klubový web.

Když přebíral před kamerou ocenění pro hráče zápasu, chytl jej společně s Julišem. „Myslím si, že si to zaslouží víc kluků a ta cena by měla jít do kabiny,“ dodal střelec třetího gólu.

„Nám hodně pomohlo, že jsem na ty souboje nebyl sám. Každý útočník vám řekne, že se mu hraje lépe ve dvou. V první půli měl soupeř ještě hodně sil a zvládali mě dostupovat,“ pokračoval Juliš.

Před sezonou se čekalo, že bude Čvančara tvořit šance spíš jinému parťákovi. S trestem na tribuně sledoval souhru dvou hrotů Jan Kuchta. Reprezentační střelec, který svým trestem poskytl sedmadvacetiletému Julišovi příležitost.

Nebýt ošklivého Kuchtova šlápnutí na hlavu libereckého brankáře Oliviera Vliegena z prvního kola, které Sparta doma prohrála 1:2, byl by pravděpodobně sedícím divákem právě Juliš.

„V druhé půli jsme hráli moc hezky. Ono nám vlastně nic jiného nezbývá po tom, jak jsme hráli v prvním kole. Musíme teď vyhrávat každý zápas a bude to fajn,“ uzavřel sparťanský odchovanec.

Zda se po vypršení Kuchtova pětizápasového trestu udrží v základní sestavě, není jisté. Zatím se ale zdá, že kouč Priske nehledí na jména a nebojí se experimentovat. I to hraje ve prospěch střelce, který pomáhal Spartě například v tažení Evropskou ligou na jaře 2016.