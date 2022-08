Šestá porážka se Spartou za sebou. Boleslav se zřítila do pásma sestupu

Šestá v posledních šesti vzájemných zápasech, třetí v řadě s tímto rivalem na svém stadionu, při jedenácti inkasovaných brankách...

Pro klub z Letné i ve složitých časech skutečně snový soupeř.

„Sparta je teď nejsilnější za poslední roky,“ myslí si mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych. „Samozřejmě chceme být v tabulce jinde, v jiných patrech. Teď je na nás, abychom se s touto nepříjemnou situací poprali.“

Hosté byli lepší hned od začátku, od úvodních minut Boleslav mačkali, Pavelka mohl okamžitě v úvodu otevřít skóre.

Stačilo jen zblízka trefit zívající branku.

Místo toho dostala Boleslav dáreček. Bylo zřetelné, že může udeřit leda po standardní situaci a přesně to jí Jaroslav Zelený zbytečným faulem na Milana Škodu poskytl.

Stejně jako před týdnem

Marek Matějovský pak centrem z trestného kopu ideálně našel nabíhajícího Denise Donáta, který hlavou poprvé v nejvyšší soutěži skóroval. „Byla to standardka ze strany, měl jsem tam svoje úkoly. Mára to tam výborně kopl a najednou jsem tam vyplaval sám a poslal míč hlavou na zadní tyč,“ líčil Donát.

Náskok 1:0 po půli, to bylo pro Mladou Boleslav báječné.

„První poločas jsme plnili všechno, co jsme chtěli, včetně dostupování hráčů Sparty. Měla častěji balon na noze, to bylo jasné, má velmi kvalitní kádr. Věřili jsme, že můžeme dát branku,“ uvedl Hoftych.

Co se stalo před týdnem v Brně? I tam Boleslav zvládla půli s vedením 1:0 v zádech, po příchodu z kabin rychle inkasovala a nakonec padla 1:3. Proti Spartě to nakonec bylo do puntíku totožné.

„Druhý poločas si necháme dát vyrovnávací gól naprosto laciným způsobem a za chvíli nezvládneme obrannou standardku. To určilo ráz utkání, Sparta se dostala na koně,“ hodnotil Hoftych.

Zatímco hostům výrazně pomohlo střídání, oživení přinesl zejména skvělý Tomáš Čvančara, Boleslav se na nic podobného spolehnout nemohla.

„Ukázala se síla jejich lavičky, mají tam obrovskou kvalitu,“ uznal Hoftych. „Přesto jsme mohli ještě vyrovnat, kdyby Krobot lépe zvládl situaci, v níž byl sám před gólmanem. Pak už si to Sparta pohlídala a přidala třetí gól,“ dodal mladoboleslavský kouč.

V příštím kole se bude jeho tým na pátý pokus pokoušet o premiérové vítězství sezony. Soupeřem budou Pardubice, na stadionu Bohemians 1905, kde mají Východočeši azyl pro domácí zápasy.

V neděli Pardubice inkasovaly sedm gólů na Slavii. Zdolá je i Boleslav?