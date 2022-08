Pomohli střídající. Líbilo se mi, co jsem viděl, chválil Priske sparťany

Sparta v sobotu večer navzdory herní převaze prohrávala, ale Priske do druhého poločasu změnil rozestavení na 4-4-2 a přineslo to tři góly v domácí síti.

„Nejdůležitější je mít možnost, když nefunguje plán A. Abyste mohli dominovat, dobře presovat a abyste mohli držet míč a ovládnout hru,“ citoval dánského kouče klubový web. Před tiskovou konferencí hovořil také před kamerami televize O 2 TV Sport.

Nese dominantní výkon z druhého poločasu váš rukopis?

Neřekl bych, že to je vrchol naší dosavadní práce, ale viděli jsme jasný vzkaz týmu. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, přidali jsme i větší kvalitu. Líbilo se mi ale, co jsem viděl celých devadesát minut. Samozřejmě jsem zklamaný z gólu v první půli. Hráči ukázali silnou mentalitu, makají nehledě na to, kdo je zrovna na hřišti a kdo na lavičce. Všichni jsou připraveni tvrdě pracovat a podílet se na vítězství. Hráči z lavičky nám hodně pomohli.

Proč jste učinil změny v rozestavení?

Prohrávali jsme 0:1, potřebovali jsme víc útočné síly v šestnáctce, potřebovali jsme druhého útočníka. Vím, že Juliš s Čvančarou umí hrát společně.

Co jste o poločase hráčům říkal?

V takových momentech nesmíte být příliš emotivní. V prvním poločase jsem viděl dobré věci a nemůžete se na tým jenom zlobit, že prohrává. Soustředili jsme se na taktické změny. Věděli jsme, že Daněk zvládne přechod ze středu na kraj zálohy a Juliš se Čvančarou ukázali, jak dovedou spolu na hrotu spolupracovat, hned během prvních pěti minut druhého poločasu, konkrétně u naší vyrovnávací branky.

Čvančara kromě asistence později skóroval, vytvořil i šance Václavu Drchalovi. Jak jste s jeho výkonem spokojený?

Jsem za něj rád. Měl těžkou přípravu, v posledních dnech si prošel nějakou infekcí, měl to těžké. Víme, že je skvělý a ukázal to. Teď je na něm, aby v tom pokračoval.

Tah se dvěma útočníky vám vyšel, nastoupíte tak v příštím utkání?

Jak už jsem v minulosti říkal, nejsem velkým příznivcem striktního určování formací. Je pravdou, že základní rozestavení na hřišti pomáhá hráčům k pochopení, v jakých prostorech se mají pohybovat. Rozestavení 4-3-3 nám v některých pasážích prvního poločasu výrazně pomáhalo, někdy je ale potřeba, aby zafungoval plán B a to se stalo. Rozestavení se dvěma útočníky pro nás bude vždycky variantou hlavně proto, že máme v kádru hráče jako Čvančara, Juliš nebo Kuchta.

Ze zápasu brzy odstoupil Jakub Pešek, máte zprávy, jak to s ním vypadá?

Ještě nevíme, co s ním je. Vypadalo to, jakoby se zasekl nohou v trávě a otočil si koleno, snad to nebude vážné.

A jak jsou na tom jiní marodi Ondřej Čelůstka s Ladislavem Krejčím?

Co se týká Čelůstky, to je dlouhodobá záležitost, nečekám, že by se nám vrátil ještě před Vánoci. V tuto chvíli má před sebou náročné měsíce plné rehabilitace a tréninku. Přeji mu jen to nejlepší, protože to je skvělý kluk, který perfektně funguje v kabině a doufám, že se co nejrychleji vrátí. Co se týká Ladislava Krejčího, nedaří se nám jej dostat do takové kondice, aby s námi mohl být na hřišti. Ještě to nějakou dobu bude trvat a bohužel jeho návrat je pomalejší, než jsme si všichni představovali.

Dávid Hancko je na odchodu do Feyenoordu Rotterdam. Budete za něj požadovat náhradu?

S Tomášem Rosickým mluvím každý den a bavíme se o variantách rozšíření kádru nebo náhrad za hráče, kteří by mohli odejít. Proti Boleslavi jsme viděli, že náhradu za Hancka už máme: Zelený. Odehrál dobrý zápas. Máme také Sörensena a Panáka, mladý Vitík nastoupí v neděli za rezervu. Bavíme se o případném zastoupení hráčů na všech pozicích. S kádrem jsem spokojený, na druhou stranu do konce přestupového období zbývá několik dní.

Opět jste inkasovali po standardní situaci, je to pro vás výstraha?

Každého z nás mrzí, že dostáváme branky ze standardních situací. Nejenom mě a realizační tým, ale i hráče. Víme, že standardky trápily tým i v minulé sezoně. Hráči zkrátka musí věřit jeden druhému. Musím zmínit ale i ofenzivní standardní situace. Je to kolektivní práce a je na nás všech, abychom byli lepší.