Inkasovaný gól není konec zápasu, říkají si před Boleslaví ve Slovácku

„Tři výhry v řadě se nám dlouho nepovedly. Mohlo pak přijít uspokojení, což je samozřejmě špatně. Musíme být hladovější, chtít každý zápas vyhrát, protože oslavy jsou pak skvělé,“ uvažuje záložník Jan Navrátil.

„Nevím, co se děje, že po úspěchu přijde rychle pád, vyloženě padnutí na hubu. Pak si zase uvědomíme, že musíme pracovat jako předtím. V kabině o tom mluvíme, není to poprvé, o to víc je to zvláštní. Ale něco takového bychom neměli vůbec řešit.“



„Asi je to dlouhodobější problém. Bavíme se o tom pořád, celkově i s jednotlivci, je to o nastavení v hlavách,“ poznamenal asistent kouče Michal Šmarda.

U Slovácka obzvlášť platí, že se zápasy, v nichž inkasuje jako první, má problém. Potvrzuje to i čerstvá zkušenost z Ostravy.

„Dvacet minut bylo vše v pořádku, pak se soupeř dostal poprvé k šestnáctce, centr a gól. Vyloženě zadarmo,“ vrací se k poslednímu utkání Šmarda. „Inkasovaným gólem se mění taktika, ale přece si nejde říkat, že po jednom gólu je konec. Mělo by nás to ještě daleko víc motivovat a ukázat, že to zvládneme zvrátit, otočit.“

„Měli bychom si říct, že už není co ztratit a hrát uvolněně. Ale nás to spíš semele, díváme se jeden na druhého, všude jsme pozdě,“ doplňuje záložník Navrátil. „Je to problém, musíme na tom pracovat. Nejlíp ten gól nedostat, ale když se to stane, tak se o to víc snažit dát nejlépe dva. Zápasy jsou dlouhé, otočit se dají klidně až na konci.“

Že v zápasech Slovácka záleží na tom, kdo skóruje jako první, potvrzují i letošní výsledky. Zatímco při všech čtyřech dosavadních výhrách tým udržel čisté konto, při čtyřech porážkách naopak hráči vůbec neskórovali.

„Když se v zápase dostaneme do nepříjemného vývoje, většina hráčů má hlavu dole. V tu chvíli postrádáme odvahu, víru v sílu mužstva, že je schopné ještě zápas otočit,“ všiml si asistent Šmarda. „V týmu je plno hráčů, kteří mají odehraných dost zápasů, od nich by to mělo začít. Aktivitou na hřišti, povzbuzením. Vybojovaným soubojem nebo výbornou přihrávkou se může vývoj zase otočit. Ne se v hlavě schovat, nechtít balon, tím se do zápasu nedostanu,“ nabádá svěřence.

Slovácko vs. Mladá Boleslav Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Zvlášť proti Mladé Boleslavi, která do Uherského Hradiště dorazí v sobotu, by přitom hráči měli být připravení i na variantu nepříznivého vývoje. Soupeř je totiž rozjetý, v minulém kole nastřílel čtyři góly Českým Budějovicím. A se Slováckem prohráli Středočeši jen v jednom z posledních devatenácti vzájemných zápasů v lize či poháru.

„Nerozhoduje statistika, ale dění na hřišti. Je to velmi kvalitní soupeř s výbornou ofenzivou. Když budeme hrát dobře dozadu, můžeme se prosadit vpředu. Je ale potřeba být dobře organizovaní a nedělat naivní chyby jako teď v Ostravě.