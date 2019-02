Jen tak někdo si na dvě penalty po sobě nestoupne, chválil kouč Daníčka

„V první situaci mě obránce držel kolem pasu. Myslím, že jasná penalta. Ve druhé jsem šel do hlavy, protihráč mě neviděl, chtěl kopnout do balonu, ale trefil mě kolíky do stehna. Zase jasný faul,“ krčil rameny Diviš.

Klíčové situace však nepřišly nahodile, Slovácko k výhře 2:0 dokráčelo po suverénním výkonu. Zatímco před týdnem při jarní premiéře v derby ve Zlíně zvítězilo zásluhou vlastního gólu, aniž by kterýkoli z týmů byť jednou vystřelil na bránu, tentokrát svěřenci Martina Svědíka vyslali dvanáct přesných pokusů, vesměs hodně nebezpečných.

„Nedělal bych tragédii z toho, že v derby ani jeden tým nevystřelil na bránu, zápas měl jiný ráz,“ namítl kouč. „Chtěli jsme teď být aktivnější, ale ani k tomu nebylo potřeba dávat pokyn. Hráči si sami uvědomovali, že do útočné fáze se musí víc tlačit. Jsem rád, že se to zlepšilo, ale v zakončení musíme být lepší, to bylo od nás hazardování.“

Tutovky zahodili Diviš, Zajíc, Hofmann, Daníček nebo Kalabiška. „Celý první poločas jsme byli lepší. Měli jsme šance, hodně standardek. Jen škoda, že nám z toho něco nepadlo,“ povzdechl si Diviš. „Směrem dozadu jsme byli stoprocentní, nevybavím si, že bychom Karvinou do něčeho pustili.“

Slezský celek, který je spolu s pražskou Duklou na chvostu tabulky, byl v zápase neškodný i kvůli absenci svého nejlepšího střelce Tomáše Wágnera, který celý týden bojoval s virózou.

„Něco jsme o tom zaslechli, ale připravení jsme byli na variantu bez něj i s ním. Nevadilo nám to, že nehrál, Wágnerova síla ve vzduchu v šestnáctce je velká,“ poznamenal slovácký trenér Svědík.

Jeho týmu naopak pomohlo uzdravení útočníka Tomáše Zajíce, díky čemuž se Diviš mohl stáhnout na svou pozici na kraji hřiště.

„Mě to bavilo ve Zlíně na hrotu i teď v záloze. Jsem hlavně rád, že můžu hrát a pomoct týmu,“ reagoval Diviš, jenž měl velký podíl na všech třech jarních gólech týmu, ačkoli ani u jedné není vedený jako autor. Sám však chválil především Daníčka za to, že proti Karviné obě penalty, které pro něj vybojoval, proměnil. „Jen tak někdo si na dvě penalty po sobě nestoupne.“

Daníčka za to ocenil i trenér Svědík: „Cením si toho, že se Vlasta zachoval jako správný kapitán.“