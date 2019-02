Karvinský brankář Berkovec: Jestli budeme hrát takhle, půjdeme dolů

„Slovácko bylo lepší, v první půli měli dost šancí a naše obrana byla docela přetěžovaná,“ uznal karvinský brankář Martin Berkovec. „Oni běhali, my jsme nehráli nic. Jedna naše střela na bránu za celý zápas a ještě ze čtyřiceti metrů, to je velká chyba.“

Takže výkon byl špatný?

Ten výkon, to nebylo nic. Utkání jsme odevzdali. Jestli tak budeme hrát i nadále, půjdeme dolů. Bylo to šílené.

Souhrn 22. ligového kola

Čím to bylo, že jste byli pod takovým náporem domácích?

Nevím, Slovácko asi vědělo, co na nás hrát, a dařilo se jim to. Strašně nám propadávaly druhé balony. Domácí z toho měli rohy, šance. Nestíhali jsme.

Oba góly jste ale dostal z pokutových kopů. A oba kopal Daníček. Připravoval jste se na něj?

Chystali jsme se, že pokud bude nějaká penalta, tak ji půjde kopat Havlík, nebo Daníček. Vzal to dvakrát on a dvakrát mě poslal na párek. Tak to někdy je.

Byly penaltové fauly zbytečné?

Druhý jsem neviděl. U prvního tam byl náš bek zkrátka pozdě. Byl za jejich hráčem a asi ho zatáhl. Oba byly trošku zbytečné.

Je na vašem mužstvu znát, že si po tolika zimních změnách ještě stále sedá?

Zkrátka přišli jiní hráči, což se dalo čekat. My musíme hlavně zvládat domácí zápasy. S Opavou jsme měli vyhrát. Bylo by to jiné. Bod ze dvou zápasů je málo.

Zejména v první půli jste měl v brance hodně práce. Vyhovovalo vám to, nebo už toho bylo přespříliš?

To ne, vždycky si rád zachytám, ale musím říct, že někdy závidím gólmanům na druhé straně. Dnes na něj nešlo nic. Pro nulu, na kterou asi čekal docela dlouho, si došel celkem v klidu.

V týdnu vám onemocněl útočník Tomáš Wágner. Chyběl hodně?

Wagy je pro nás klíčový hráč dopředu. Je vysoký. Při našem stylu hry, kdy chceme rozehrávat, ale někdy to nejde, se potřebujeme opřít o vysokého útočníka. Když není Wagy, nejsou bohužel body.

Nezdálo se vám, že karvinští hráči za stavu 2:0 rezignovali?

Jeli jsme sem, že chceme dát gól a vyhrát. I když jsme prohrávali, stejně jsme gól potřebovali dát, remíza by pro nás byla zlatá, ale druhá penalta poslala naše plány úplně ... pryč.