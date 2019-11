Slavia v Barceloně riskovala. Stejnou taktiku kouč Teplic nečeká

„Slavia měla velký pohyb a spousty naběhaných kilometrů ve velké rychlosti, obranu vytaženou na čtyřiceti metrech,“ vrátil se k úterní sešívané parádě teplický trenér Stanislav Hejkal. „Ve Španělsku hrála dost na riziko a nejsem si jistý, že to bude praktikovat i na nás.“

Na co se připravit, to Hejkal okoukal z posledních domácích zápasů Slavie v lize.

„Příbram i Ostrava tam hrály velmi dobře, přesto dostaly tři a čtyři góly. Z těchto utkání je nějaký výstup, který bychom mohli použít,“ dumá Hejkal a tuší, že Slavia promíchá sestavu. „Je u ní velká rotace hráčů, můžou se objevit ti, co v Barceloně nenastoupili od začátku, Tecl nebo Hušbauer. A třeba i Van Buren.“

Neporažený ligový lídr nemá v české soutěži konkurenci, už v červenci Teplice spláchl na Stínadlech 5:1. „Tenkrát hrál Van Buren, Stanciu teprve přišel. Slavia má pohyblivé strany Coufala s Bořilem, rychlá křídla Olayinku, Masopusta, kreativní střed Souček, Hušbauer, Stanciu, kteří si uprostřed mění pozice. A skrytou silou je Ševčík, v rychlosti i s míčem naběhá spoustu kilometrů, je kreativní, nápaditý.“

Ač Hejkal vyzdvihuje Slavii, tvrdí: „Je rozjetá, herně zvládla zápasy s Dortmundem, Interem i Barcelonou, sice dostala v poháru facku, ale jednou to muselo přijít. Stejně si pořád myslím, že tyhle zápasy jsou o nás, o našem přístupu.“

A ten v posledním teplickém vystoupení kouče naštval. Skláři doma rupli s budějovickým nováčkem 1:3, všechny góly dostali za prvních 26 minut. „Musíme se za to rehabilitovat. Chci se omluvit divákům, nebyl to výkon hodný Teplic,“ vzkázal Hejkal přes klubovou televizi.

A hledá příčinu. „Hráli jsme to dobře systémově? To je otázka na mě. Postavil jsem to dobře? To je taky otázka na mě. Stejně tak, jestli jsem nemohl reagovat dřív, změnou ze tří na čtyři obránce. Možná jo,“ uvažuje. „Zápas se od začátku řítil někam, kam jsme nechtěli. A jsem pod tím podepsaný v první řadě já, já určoval taktiku, rozestavění, já si hráče vybral. Bylo by zbabělé říkat: To hráči. V žádném případě to nechci udělat. Jestli to tak vyznělo na tiskovce... Stojím si za hráči i za systémem. Dál jim věřím!“