Ať jsou frajeři v pozoru, hrozí teplický trenér Hejkal

„Dali jsme si sami kudlu do zad svým výkonem, stále se to opakuje, začarovaný kruh,“ povídal zlomeným hlasem kouč sklářů, kteří po dvou nezdarech žuchli do skupiny o udržení. „Musíme ten propad zastavit. Už se to stalo na jaře, po velmi dobrém měsíci a půl přišel úpadek. Teď zase. Jestli je to uspokojení hráčů, nevím. Vyhodnotíme si to.“

Mohla za fiasko i marodka?

Vliv mít může, ale hráči taky hrají o svoje. Shejbal o prodloužení smlouvy, Čmovš, který chtěl pomalu končit, začal nastupovat. Paradin, nad tím držím ochrannou ruku. Potřebuju víc od Vondráška. Nerozumím těm výkonům. Na lavičce máme mladé kluky, Lišku z béčka. Ale zase výkon Radosty, to bylo milé překvapení. Budu se muset zamyslet. Jsou hráči, které nepostavíte, jsou uražení, dotčení a kroutí hlavou. Pak je postavíte a předvedou toto. Jednou jo, třikrát ne. Konkrétní nebudu, řeknu jim to sám.

Po sedmizápasové sérii bez porážky jste si pochvaloval, že se podařilo kádr provětrat. Platí to dál?

Neřekl bych, že čistka nebyla kompletní. Spíš nastavení v hlavě do utkání nebylo v pořádku. Přitom jsme si moc dobře spočítali, co zápas s Budějovicemi pro nás znamená vzhledem k sérii, která nás nás čeká - Slavia, Ostrava, Boleslav. Bylo to klíčové utkání. Ale od 1. minuty není pohyb, nasazení, nic.

Na jaře po velkém výkonu proti Spartě přišel útlum, teď zase.

Já to v hlavě měl, ale myslel jsem si, že to nepřijde. Doufám, že to není tím. Motivovat se na Spartu je snadné, přijde hodně diváků. Já věděl, že s Budějovicemi to bude jiné, start ve 14.30, brzy tma, ne taková návštěva. Ale tahle utkání jsou pro mě důležitější než se Spartou.

Jenže dostat za 26 minut tři góly doma, to je horor.

Budějovice mají kvalitu, ale pokud se chceme posunout na dostřel šestce, musíme tohle doma zvládat. Jezdit po zadku jako tým. Jestli si někdo myslí, že to uhrajeme fotbalově, tak neuhrajeme. Zraněný Jeřábek nám v našem systému chybí, potřebujeme víc od halfbeků, teď od Petra Mareše, poslední zápasy kvalitu neprokazuje Vondrášek.

Nechybí vám kreativnější střed?

Máme šest zraněných, klasickou šestku postrádám. Výkony Žitného se mi nelíbí dlouhodobě, Moulise v poslední době taky ne. Neměl jsem kým vystřídat, ale tím jako trenér nechci omlouvat výkon Teplic. Kreativní hráče asi nekoupíme, až se uzdraví Nazarov, Jeřábek, Ljevakovič, můžeme to různě naposouvat. Aby si hráči nemysleli: No jo, trenér něco za čárou plácá, ale pak se kouknou na střídačku a řeknou si: Vždyť on mě nemá za koho vystřídat. Doufám, že teď už nám to dojde, a frajeři budou muset být v pozoru. Je to opakující se schéma. Když se můžeme vyšvihnout, uděláme takový propad.

Jak moc budou v pozoru?

Nejde o Hejkala, ale když vidím, jaký servis mají od celého realizačního týmu, mají první poslední, pak jim chybí nasazení, bojovnost... Můžeme prohrát, ale s hlavou nahoře. Tohle od 1. minuty byla skoro až anarchie, šílený. Já vždycky říkám, že zvedneme varovný prst. Ne, už musíme konat. Dáme do hry mladé typu Radosty, Lišky, ať se otrkají. Nemůžou si někteří donekonečna myslet, že mají místo jisté.