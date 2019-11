Paskvil, šílenost, anarchie! soptil teplický trenér Hejkal

„Nepochopitelné, je to začarovaný kruh,“ lamentoval trenér sklářů Stanislav Hejkal. Po šestizápasové sérii bez prohry, během níž inkasovali jen tři góly, se na ně už zase valí průšvihy.

1:4 v Jablonci. V neděli 1:3 od Dynama. Domácí schytali všechny góly za 26 minut, hororový start a krutá připomínka jarního rekordního propadáku 0:8 s Mladou Boleslaví.

„Máte tu porážku v hlavě, ale zase jsem si říkal, že teď je tady kvalitní mužstvo, to se přece nemůže opakovat,“ podotkl Hejkal. „Dělali jsme chyby, jaké neudělá mladší dorost. Šílený! Nakupilo se jich strašně moc. Byla to skoro až anarchie.“

Zle krytí Brandner a Javorek skórovali ze středu vápna, Havel z penalty, Schranz trefil tyč a hosté měli i další šance. Budějovická lavina řádila, Dynamo své čtyři výhry v řadě opepřilo vždy třemi brankami.

„Na co jsme se připravovali, z toho nám daly Budějovice gól. Mohli jsme atakovat první šestku, ale předvedeme paskvil. Nerozumím tomu, co naše obranná fáze a tři stopeři předváděli, hráči byli bez emocí, bez nápadu, pomalí. Moc dobře jsme znali důležitost utkání, ale přijde takový vstup,“ nechápal kouč, jehož celek spadl do skupiny o udržení. „Výkon a přístup, to byla zbabělost.“

Hosté před 2 723 diváky našli zranitelnost systému 3-5-2. „Jak Teplice hrály na tři obránce, kraje byly volné a to jim dělalo problém. Hru máme postavenou na běhání ve velké rychlosti,“ líčil budějovický záložník Patrik Brandner. Po pauze domácí zabrali, v závěru korigoval Petr Mareš.