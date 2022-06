Slavia v Rakousku. Bez reprezentantů, ale s Holešem: Omluvenka byla nutné zlo

V rakouském Aigenu, což je tradiční místo slávistické letní přípravy, jsou s týmem i posily David Douděra a Eduardo Santos. Václav Jurečka s dalšími reprezentanty se k ostatním připojí později.

„Do přípravy se budou zapojovat postupně, měli náročný program a ke každému budeme přistupovat individuálně,“ upřesnil pro klubový web Jaroslav Köstl, slávistický asistent. „Soupisku jsme i proto doplnili o mladé tváře či navrátilce z hostování. Jsme zvědaví, jaký progres udělali.“

Slavia na startu letní přípravy kondiční kemp v Aigenu Brankáři: Antonín Kinský, Ondřej Kolář, Přemysl Kovář, Jan Stejskal Obránci: Jan Bořil, David Douděra, David Hovorka, David Jurásek, Lukáš Masopust, Eduardo Santos, Tomáš Vlček Záložníci: Ubong Ekpai, Tomáš Holeš, Jakub Hromada, Marek Icha, Matěj Jurásek, Mads Emil Madsen, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič, Lukáš Provod, Tomáš Rigo, Petr Ševčík, Ibrahim Traoré, Mick van Buren Útočníci: Daniel Fila, Filip Horský, Yira Sor, Moses Usor

Čtyři brankáři, sedm obránců, třináct záložníků a čtyři útočníci. Osmadvacet slávistů v Rakousku absolvuje nejtěžší kondiční část letního drilu. „Ale chceme to nakombinovat a minimálně polovinu času strávit i na hřišti, potřebujeme kluky vidět v herních situacích,“ zmínil Köstl.

Slavia bude v Rakousku do neděle, pak se vrátí do Prahy, odkud za týden znovu nabere směr Aigen. V průběhu druhého přípravného kempu v Rakousku sehraje i zápasy proti řeckému šampionovi Olympiakosu Pireus a třetímu týmu Maďarska Puskás FC.

Bude to generálka na druhé předkolo Konferenční ligy, které startuje už 21. července. Soupeře pozná po středečním losu.

„Věřím, že přípravu zvládneme všichni co nejlépe, abychom byli dobře nachystaní na začátek nového ročníku,“ podotkl Jakub Hromada.

S týmem jsou po dlouhodobých zdravotních problémech také kapitán Jan Bořil či záložník Lukáš Masopust. Nechybí ani ti, kteří se v červnu omluvili z reprezentačního srazu: David Hovorka, Petr Ševčík, Lukáš Provod a Tomáš Holeš.

„Mrzelo mě to, ale bylo to nutné zlo,“ řekl posledně jmenovaný. „Myslím si, že bych v nároďáku trochu plaval. Byl jsem unavený a týmu bych moc nepomohl. Na konci sezony už jsem se cítil fakt špatně a potřeboval jsem volno,“ dodal.

Teď je po měsíci od konce ligové nadstavby zpátky v akci. Před sezonou, ve které si chce Slavia vzít zpátky mistrovský titul.

Do přípravy s týmem nastoupil i Ubong Ekpai či Mick van Buren, kteří se vrátili z hostování v Ostravě, respektive Českých Budějovicích. Nechybí ani Peter Olayinka, jenž by mohl podle zákulisních informací v létě odejít do Turecka.