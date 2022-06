Trpišovský o posilách: Ewerton jako Stoch, Santos je elegán a Douděra dříč

První kondiční kemp v rakouském Aigenu mají slávisté za sebou a jejich kouč pro klubový web hodnotil, jak je s nácviky na hřišti, běháním v tamních lesích a dřinou v posilovně spokojený.

„První dva tři dny byla příprava na to, co nás čeká v následujících týdnech. V Praze se k nám připojí zbytek týmu a budeme pokračovat v herním a kondičním bloku. Pak nás čeká takové vyladění do začátku sezony,“ uvedl.

Hovořil i o třech ze čtyř nováčků - reprezentační útočník Václav Jurečka se k mužstvu po červnové Lize národů ještě nepřipojil.

„Obměna týmu je velká, chceme být úspěšní a vítězit, nikdy na to ale není žádná záruka. Mým odhadem se tady tvoří velice silný tým, který bude v průběhu jarní části na vrcholu,“ pokračoval Trpišovský, který na soustředění poprvé v akci viděl zmíněné Santose, Douděru a Ewertona.

Co o nich řekl?

Eduardo Santos (24 let) stoper, přišel z Karviné

„Získat Eduarda pro nás byla absolutní priorita. Takový typ jsme po odchodech Deliho, Ngadeua či Zimy hledali. Soubojový hráč, který je silný v rozehrávce, má dobrou mentalitu a je rychlostně vybavený. Jsem skálopevně přesvědčený, že nás hodně posune, a troufám si říct, že bude i hodně oblíbený u fanoušků. Je takový líbivý, zároveň ale velice užitečný a rozumí si s míčem. Fotbalový elegán. Bude se hodit do našeho stylu a díky znalosti prostředí nám pomůže okamžitě.“

David Douděra (24) obránce/záložník, přišel z Mladé Boleslavi

„Kdybych ho měl k někomu přirovnat, byl by to asi Lukáš Masopust, když přišel do Slavie. Trochu podobný věk, podobný profil hráče. Myslím si, že David bude mít podobný vývoj. Má velkou výhodu, že mu je teprve dvacet čtyři let, ale už skoro šest let hraje ligu. Jedná se o extrémně dynamického, rychlého hráče, který je schopný nastupovat na obou postech na pravém kraji. Má úžasnou akceleraci a zrychlení, Yira Sor bude mít ohledně běžeckých dispozic v týmu parťáka. David je obrovský dříč, navíc má správné sebevědomí. V minulé sezoně ukázal, že vyspěl a může být produktivní.“

„Hodně jsme si ho přáli a hodně studovali. Má obrovské přednosti a dovednosti, které jsou v českém prostředí absolutně výjimečné: umí dávat góly zpoza šestnáctky a má skvělý driblink. Nejpřirozenější věc pro něj je jít jeden na jednoho nebo na dva a obejit protihráče. Na druhou stranu má i určité mouchy a návyky, které musí upravit a změnit. Dlouhodobě jsme hledali hráče jako Miňo Stoch, který se vyžívá v poslední třetině hřiště. Pro Ewertona jsme se rozhodli, i když víme, že nás některé věci budou trápit a některé budou trápit jeho. Žádný hráč ale není dokonalý, známe jeho obrovské ofenzivní přednosti, kterých chceme využít. Samozřejmě z něj postupně chceme udělat komplexního hráče.“