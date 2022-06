Případ Santos: titul s Plzní, přestup do Slavie. Ta řeší i další posily

Další jména pro Slavii? Ewerton z Mladé Boleslavi

Jeho příchod má být ze všech nejblíž. Jako první o tom informoval deník Sport. Produktivní brazilské křídlo z Mladé Boleslavi (v uplynulé sezoně 11 gólů a 6 asistencí) v kádru nahradí Petera Olayinku, který je na cestě do zahraničí. Už loni měl jít do Kodaně, ale neprošel zdravotní prohlídkou. Teď se jako reálná varianta jeví přesun do Turecka. Oscar Vilhelmsson z Göteborgu

Teprve osmnáctiletý urostlý útočník ze Švédska. Podle tamních médií už měl do Prahy přicestovat na zdravotní prohlídku, šlo však spíš jen o oťukávání a první debaty mezi zástupci klubu a hráčem. Od začátku roku dal v deseti ligových zápasech dva góly. Hien Isak z Djurgardens

Zase Švédsko. Třiadvacetiletý stoper, který by v Praze mohl doplnit krajana Aihama Ousoua, pravidelně nastupuje v domácí soutěži. Sportovní ředitel klubu Bo Andersson navíc pro server expressen.se před pár dny potvrdil nabídku z Prahy: „Bavíme se o tom, ale Isak je pro nás důležitým hráčem.“