Široký kádr, tři přáteláky a dárek pro Jurečku. Slávisté se vrátili do Rakouska

Nechvalně známou dřinu na nabírání fyzické kondice už mají slávisté za sebou. Na druhém kempu budou tréninky více zaměřené na hru. „Samozřejmě jsme ještě úplně neopustili i kondiční aspekt. Budeme to různě prolínat a reagovat na aktuální stav hráčů,“ podotkl asistent trenéra Jaroslav Köstl pro klubový web.

Tentokrát už mohli přicestovat i hráči, kteří si během prvního termínu plnili reprezentační povinnosti. Mezi ně se řadí také Václav Jurečka, posila ze Slovácka.

Slavia ve finální fázi letní přípravy Druhý kemp v Aigenu Brankáři: Ondřej Kolář, Přemysl Kovář, Aleš Mandous, Jan Sirotník Obránci: Jan Bořil, David Jurásek, Taras Kačaraba, Oscar Dorley, Aiham Ousou, Eduardo Santos, Maksym Talovjerov Záložníci: David Douděra, Ubong Ekpai, Ewerton, Tomáš Holeš, Jakub Hromada, Marek Icha, Matěj Jurásek, Mads Emil Madsen, Lukáš Masopust, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič, Lukáš Provod, Daniel Samek, Ivan Schranz, Petr Ševčík, Ibrahim Traoré, Mick van Buren Útočníci: Daniel Fila, Václav Jurečka, Yira Sor, Stanislav Tecl, Moses Usor, Daniel Šmiga, Ondřej Lingr

V den příjezdu oslavil 28. narozeniny, jako dárek na závěr úvodního tréninku trenéři připravili týmu různé soutěže. „Ale co jsem byl na kontrole, tak to pro něj nedopadlo úplně dobře,“ smál se Köstl.

„Ale vážně, jsme moc rádi, že ho tady máme, na prvním kempu kvůli reprezentaci chyběl. Těšíme se na něj a doufáme, že naváže na své fantastické výkony z loňského ročníku.“

Zato pro fotbalisty, kteří oproti prvnímu kempu chybí, klub hledá hostování v prvoligových, potažmo druholigových klubech. Řeč je o obránci Tomáši Vlčkovi, záložníkovi Tomáši Rigovi či útočníkovi Filipu Horském.

Davida Hovorku z dalšího soustředění a velmi pravděpodobně celé sezony vyřadilo další zranění kolene.

I tak kádr čítá více fotbalistů, než bylo zvykem. V přípravě s prvním týmem pokračují Marek Icha a Matěj Jurásek, kteří v uplynulé sezoně hostovali ve Vlašimi, nebo Moses Usor s Danielem Šmigou, kteří táhli třetiligové béčko k postupu o patro výš.

„Chtěli jsme to tak. Máme tady kluky, které jsme chtěli vidět z mládeže i partnerských klubů. Radost nám dělá i to, že se vrátili reprezentanti. Je na nich vidět obrovská chuť. Už jsme jim možná taky trošku chyběli,“ řekl Köstl.

Místo původně naplánovaných dvou proto slávisté odehrají hned tři přípravné duely. Mezi zápasy proti Olympiakosu Pireus (29. června) a maďarskému Puskas FC (10. července) se podařilo vložit i přátelák s Rapidem Bukurešť, devátým týmem rumunské ligy (5. července).

„Soubor soupeřů má zvuk. Jsou to týmy, které hrály nebo hrají evropské poháry. Bude to dobrý test,“ věří Köstl.

„Třetí zápas s Bukureští jsme přidali, protože do ligy je ještě daleko a máme široký kádr. Takže to potřebujeme prorotovat i vzhledem k tréninkovému procesu, zároveň to chceme trošku sladit. Vytvořit chemii mezi hráči, vidět v zápasové akci nově příchozí kluky,“ vysvětlil.

Sezonu Slavia zahájí ve čtvrtek 21. července druhým předkolem Konferenční ligy, ve kterém narazí buď na severoirský tým Larne, nebo na St. Joseph´s z Gibraltaru. O týden později odehraje odvetu a hned o víkendu už zahájí i českou nejvyšší soutěž venku proti Hradci Králové.