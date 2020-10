Slavia lanaří posilu z Dánska, podle kouče by mohl přijít Bah ze SönderjyskE

Slávisté řeší, kým nahradit pravého beka Vladimíra Coufala, jenž v pátek přestoupil za 162 milionů korun do West Hamu. Proti Ostravě na této pozici nastoupil Tomáš Holeš, jehož však v Edenu předělávají na středního záložníka.

Trpišovský a jeho tým si už vyhlédli náhradu a věří, že je to na dobré cestě. V rozhovoru pro televizi O 2 TV kouč naznačil, o koho by mohlo jít.

„Rádi bychom získali jednoho vytipovaného hráče na pravou stranu. Máme tam jenom Holeše, se kterým počítáme doprostřed. Jedná se o mladého hráče ze zahraničí, z Dánska, nedávno tady hrál, je z menšího klubu,“ prohlásil Trpišovský.

„Upozornili nás na něj skauti, pak jsme na něj jezdili se dívat. Dopoledne jsme s ním seděli a vypadalo to nadějně, má velký zájem. Teď jde už jen o to, aby nám ho prodali. Čeká nás hodně zápasů, tak snad to vyjde,“ pokračoval.

Indicie ukazují na Alexandra Baha, který v Česku skutečně před několika dny nastoupil: na konci září byl u porážky 0:3 ve třetím předkole Evropské ligy s Plzní. Podle kuloárních informací jde skutečně o něj.

Je mu dvaadvacet let, zastane všechny posty na pravém kraji, může hrát beka i halvbeka v tříobráncovém systému, případně i krajního záložníka.

Za SönderjyskE naskočil v aktuálním ročníku do všech pěti zápasů, v úvodním kole dánské ligy se blýskl gólem do sítě Midtjyllandu. Tamní nejvyšší soutěž hraje třetím rokem.

Slavia každopádně potřebuje jednání dovést do zdárného konce co nejrychleji, v pondělí 5. října o půlnoci končí v Česku přestupní období.