Příběh gólu Slavie v Ostravě. Jak situaci vykládají pravidla, co měl dělat VAR

V 66. minutě ostravský pravý obránce Martin Fillo sprintoval s míčem po křídle a při následném souboji slávista Nicolae Stanciu zahrál balonem, který skončil za zadní čárou mimo hřiště. Fillo situaci kontroloval, aby pohlídal roh pro svůj tým.

Jenže pomezní Leška, který byl od situace pár kroků, ukázal odkop od brány. V tu chvíli chyboval. Ale pak už nikdo jiný.

Pro připomenutí, protokol VAR neřeší nepřesně odmávaný či odpískaný roh nebo aut, protože se nejedná o zjevnou chybu.

V tu chvíli byla hra přerušená, což je pro další posuzování VAR důležité.

Následně totiž byla hra rychle navázána, slávistický brankář Ondřej Kolář hbitě vykopl na útočníka Stanislava Tecla, který na polovině soupeře měl proti sobě jen jediného obránce Jiřího Fleišmana.

Jeho spoluhráči se věnovali protestům, divili se, kroutili hlavou či líně opouštěli pokutové území soupeře, ale zpátky do defenzivy rychle nepřepnuli.

„Co bych měl na to, že jsme měli kopat roh, říkat? Je to fakt. Většina hráčů automaticky počítala, že se bude kopat roh, Kolář využil naší chvilkové nesoustředěnosti směrem do defenzivy a dlouhým výkopem založil akci. Naši stopeři ještě byli u soupeřovy šestnáctky. Ta situace však hlavně vůbec vzniknout neměla. Dokážu je pochopit. Viděl jsem to. Bylo to stoprocentní, jasné,“ zastával se svých svěřenců trenér Luboš Kozel.

Jelikož Fleišman souboj s Teclem prohrál a upadl, tak slávistický útočník postupoval sám na bránu. Při kličce se střetl s brankářem Janem Laštůvkou a hlavní sudí Karel Hrubeš odpískal pokutový kop. Jeho rozhodnutí následně videoasistent Alex Denev nerozporoval.

Proč VAR nezkoumal situaci, po níž měl Baník kopat roh? Podobné a další pravidlově nesmyslné otázky padaly od fanoušků na sociálních sítích.

Nebo: „Kdyby Tecl dal rovnou gól a nebyla penalta, tak se situace s tečí Stancia v souvislosti s rohem řeší, ale když byla penalta, tak už se to neřeší,“ zaznělo od jednoho expertů při vysílání.

Ne, všechny názory jsou pravidlově špatně. Sudí od chybného verdiktu pomezního Lešky postupovali už správně.

Nejdřív byl míč mimo hřiště, to znamená přerušená hra. A jelikož následně byla znovu navázána, k předchozí akci se už VAR nevrací, i kdyby šlo o situaci zanesenou v protokolu. Což navíc ty v případě autu či rohu nejsou.

Za druhé: ať penalta, nebo gól, situace je pro VAR totožná.

Videoasistent zkoumá veškeré přestupky proti pravidlům v souvislé akci, které předcházejí nejen gólu, ale i právě pokutovému kopu.

Odpískání penalty je pro VAR srovnatelné s dosažením branky. A jelikož od výkopu brankář Koláře až po faul Laštůvky se útočící mužstvo neprovinilo, pokutový kop byl odpískán správně.

Že brankář Kolář provedl kop od brány, když v pokutovém území byli ještě hráči soupeře? Jeho věc a jeho riziko. Kdyby některého z nich trefil, hra by pokračovala a on by čelil vyložené šance soupeře.

Že Tecl při kličce Laštůvkovi šlápl na nohu? V tomto případě se posuzuje, kdo byl první u míče.