Slávista Kolář: V první půli jsme měli kliku, tady je to vždy válka

Slávisté, kteří v play off Champions League nestačili na Midtjylland, nicméně dokázali Baník v tvrdé bitvě udolat a po vítězství 1:0 jsou v tabulce dva body za vedoucí Spartou.

„Všichni jsme věděli, o co hrajeme, že jsme chtěli před reprezentační pauzou končit vítězně. Bylo to však šíleně těžké. Každý ví, že tady to je bitva, ale zvládli jsme ji,“ uvedl Kolář.

Může vám výhra pomoci psychicky?

Věřím, že hodně, protože jsme vypadli z Ligy mistrů a naše výkony teď nebyly optimální. Zvládli jsme těžký zápas na Baníku, odkud se neodvážejí tři body a věřím, že nás to nakopne psychicky a že se dáme dohromady i po fyzické stránce.

V prvním poločase měl Baník výraznou převahu. Souhlasíte?

To jsme měli kliku, že jsme neprohrávali. To bylo štěstí. Po přestávce nám pomohla střídání. Druhý poločas už byl vyrovnaný a štěstí se přiklonilo na naši stranu.

Zápas byl plný emocí. Bylo těžké udržet nervy?

Tady se to vždy zvrhne ve válku, což se zase ukázalo. Měli jsme ale hodně změn v sestavě. Důležité bylo, že to kluci zvládli, protože jsme měli hodně mladých, kteří asi ještě tak náročné utkání nehráli. Utkání jsme zvládli jako tým, ne jako jednotlivci.

Poprvé jste hráli bez obránce Coufala, který odešel do West Hamu United. Bude vám chybět?

Každý zápas chtěl makat. Věděli jsme, že to bude ztráta, ale byl to jeho vysněný přestup. Když jsem viděl jeho premiéru ve West Hamu, tak mi nezbývá, než mu pogratulovat a věřím, že tak bude hrát nadále.