Trpišovský stihl střídat na poslední chvíli. Krásný centr, chvála i pro Tijaniho

Střídání Trpišovskému vyšla, což Tijani prací v pokutovém území při gólové akci v 59. minutě podtrhnul. Kapitán sešívaných Lukáš Provod musel dávat centr nadvakrát, protože první pokus z rohového kopu mu boleslavská obrana odvrátila, a balon poslal náramně.

„Chtěli jsme střídání stihnout ještě před rohovým kopem, což se podařilo na poslední chvíli. Hlavně to byl krásný centr, to musím ocenit, a Tiži se tam dostal,“ komentoval Trpišovský v rozhovoru pro O 2 TV.

Hru svého týmu dokázal v namáhavém utkání v pravou chvíli oživit. V první půli Slavia s obranou domácích hodně bojovala, po změně stran se dokázala do šancí dostat častěji.

„Věděli jsme, že zápas bude hodně těžký. Mladá Boleslav poskládala fantastické mužstvo, bude hrát do čtvrtého místa v lize. Tým je velice silný. Věděl jsem, že první půle bude těžká, což se potvrdilo,“ bilancoval Trpišovský.

„Hráči utkání rozběhli, i když jsem si představoval, že budeme nebezpečnější. Na druhou stranu jsme silnou ofenzivu domácích, v níž jsou borci jako Jawo, Kušej, Júsuf, Matějovský nebo Pulkrab nepustili za celý zápas do šance, což je skvělá vizitka pro všechny kluky do defenzivy. Ti, kteří po prostřídání utkání dohrávali, dovršili úsilí těch, kdo ho začali,“ pokračoval.

V průběhu duelu musel také improvizovat, a to nejen kvůli tomu, že si krátce před poločasem o střídání řekl Conrad Wallem, místo kterého šel do hry Matěj Jurásek. Také o přestávce raději stáhl Michala Tomiče, který měl žlutou kartu, a nahradil jej Christosem Zafeirisem.

„U Tomiho byla důvodem právě ta žlutá karta. Hrál na straně, kde na něho chodili Kušej a Suchomel, čehož jsme se báli. Taky jsme chtěli dostat do hry Zafiho,“ uvedl Trpišovský. Zafeiris pak vyztužil střed pole, což byl další z klíčových prvků k výhře Slavie. „V záloze nás domácí dobře dostupovali, chtěli jsme zvýšit sílu třetím hráčem k Oscarovi a Ševčíkovi. Věřili jsme, že nás společně dostanou víc do hry a vytvoří větší tlak,“ odhalil Trpišovský.

Střídat nakonec musel i výborně hrajícího Provoda, přestože to taky nebylo v plánu. „Dvacet minut před koncem jsem v nohou začal cítit únavu, a myslel jsem si, že nebudu už takovým přínosem, jak by bylo potřeba,“ přiznal kapitán vítězů, že se na něm podepsal náročný program ligy a evropského poháru. Nad tím, že přišel o gólovou asistenci, protože ta se při vlastním gólu neuděluje, s lehkým srdcem mávnul rukou. „Několikátý zápas za sebou jsme si pomohli standardkou, to je dobře. Důležité jsou tři body, ne asistence,“ řekl.