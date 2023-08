Znojmo láká i dráždí: třetiligové mužstvo je složeno pouze z cizinců

Fotbalový veterán Karel Jarůšek seděl v sobotu na stadioně v Rosicích a sám pro sebe si sumíroval dojmy ze zápasu, který právě viděl. „K čemu je takový fotbal? K ničemu,“ usoudil po chvilce s pohledem putujícím po trávníku.

Nešlo přitom o to, že v duelu domácího Slovanu se Znojmem padly čtyři červené karty a byl přerušovaný strkanicemi a hádkami. Nezaujatého diváka mohla vyhecovaná bitva pobavit. K přemýšlení Jarůška přiměl pohled na soupisku Znojma, na které pro MSFL, což je třetí nejvyšší soutěž, není ani jeden Čech.

„V první řadě je to věc Znojma, jak si tým poskládá. Nic neporušuje, mít cizince je trend. Ale na třetí ligu? Na Znojmo, o kterém vím, že má dobrou mládež? To mi nepřijde normální,“ shrnul své dojmy i Petr Čuhel, kouč domácích Rosic.

Kromě totální divočiny na hřišti i mezi střídačkami a vyrovnání hostí na konečných 1:1 v nastaveném čase, když hráli v devíti, bylo hlavním tématem zápasu právě složení kádru Znojma. Tahle anomálie logicky budí zájem.

„Víme, že se to řeší, jsme na řeči kolem připraveni. Nám to problém nedělá, kluci ze zahraničí se adaptovali rychle. Asi osm nás zůstalo z minulé sezony, která nás semkla, jsme doplnění o kvalitnější hráče a věřím, že se to brzy ukáže na výsledcích,“ řekl záložník Filip Pálfi, jeden ze dvou Slováků ve znojemské šatně. Zahraničním majitelem najmutí portugalští trenéři v ní vedou soubor, v němž se sešli hráči jedenácti národností včetně Srbů, Itala, Nizozemce, Brazilce či Venezuelana.

S lehkou nadsázkou řečeno: jak jinak by měla vypadat sestava týmu, když ho vede majitel, jehož rodiče jsou z Maroka, sídlo má ve Finsku a cestuje na kanadský pas?

Podnikatel Youssef Abdellaoui koupil 1. SC Znojmo na konci minulého roku od Jiřího Tunky a cizincům okamžitě otevřel dveře. Jestliže však bylo v minulé sezoně na soupisce mužstva také devět českých vlaječek, v té současné tam není ani jedna.

„Možná to nezvyklé přijde vám, ale fotbal je globální. V létě trenéři vyzkoušeli přes sedmnáct hráčů včetně českých. Vsadili jsme na ty, co máme. Z devadesáti procent jde o Evropany. Namístě je spíš otázka, co pomůže tomuto klubu, aby byl lepší? Měl českého majitele, české vedení. A kdybychom nezasáhli, tak už tady vinou špatné práce těchto lidí nebyl,“ argumentuje Abdellaoui, jehož jedinými „českými spojkami“ jsou dva funkcionáři – ředitel Radovan Šoba a sekretář Radim Hübner – a vedoucí mužstva Petr Vozábal.

Z ciziny bralo i české vedení

Na model s dvěma domácími činovníky vsadil Abdellaoui už v zimě při odkoupení 1. SC Znojmo a je potřeba říct, že už tehdejší ředitel František Šturma a sekretář Michal Sobota sáhli po řadě hráčů z ciziny. Byli totiž nejen levnější, ale také nemuseli mít povědomí o špatném renomé klubu, s nímž si předchozí majitel Tunka nevěděl rady. Tradovalo se, že loni na podzim Znojmo už fakticky řídili hráčští agenti z agentury CZ Spieler.

„Pamatuji si už z dob svého působení, že tam byl problém přivést kvalitního českého fotbalistu, protože pověst klubu nebyla dobrá široko daleko,“ zavzpomínal kouč Milan Volf, který tým od hranic s Rakouskem trénoval před třemi lety. Tehdy klubu zasadila velkou ránu Tunkova snaha spojit svoje síly s chorvatským investorem Goranem Spahičem, mužem s divokou minulostí a podivnými praktikami.

Nyní je to tedy neznámý světoobčan Abdellaoui, kdo se tento trend snaží otočit. Cíle má vzletné, na hranici reality: brzký postup do 2. ligy a vybudování béčka jsou mezi nimi.

Youssef Abdellaoui je vlastníkem znojemského fotbalového klubu.

„Pořád máme velké problémy, způsobené bývalým vedením. Speciálně Šturma a Sobota odvedli velmi slabou práci, hráči byli na hostování, ne naši,“ opakuje. Ve skladbě kádru mu nepomohlo ani to, že Znojmo mělo po minulé sezoně kvůli dluhům zastavené přestupy. A když se tento problém povedlo vyřešit, nezbývalo než těžit ze zahraničí. „Rozmanitost může být jen ku prospěchu, obohatit nás,“ míní optimisticky.

V Rosicích, kde utkání osobně sledoval, Znojmo tento dojem nezanechalo. „Doufám, že takový zápas už letos hrát nebudeme,“ prohodil jeden z domácích hráčů na odchodu z hřiště sarkasticky.

Rosičtí uznávali, že do 20. minuty, než byl vyloučen první znojemský hráč, hrál soupeř velmi solidně. Postupem času se však zápas zvrhl. Dvě červené karty padly za potyčku (po jedné na obou stranách) a tu zbývající dostal asistent trenéra Znojma za nesportovní chování. Hosté se předvedli jako soubor horkých hlav.

Dobří hráči, ale simulanti

„I v deseti si vedli dobře. Ve druhé půli už převážilo zdržování, simulování, ležení. To mě od Znojma zklamalo. Fotbalisty mají dobré, to zde prokázali. Jaké projevovali emoce, včetně jejich lavičky, toho jsem se snažil nevšímat,“ řekl o atypickém soupeři Čuhel.

Pokřikovali po sobě nejen hráči na hřišti, ale i domácí fanoušci po těch hostujících: Jak z takového bodu můžete mít radost?

Inspirace Vyškovem? Možná nejen to Ačkoli se o tom majitel znojemského klubu Youssef Abdellaoui nechce bavit, šušká se, že jsou jeho aktivity v českém fotbale minimálně inspirovány fungováním druholigového Vyškova, který má rovněž zahraničního majitele. Abdellaoui byl v minulých letech jedním z protagonistů společnosti MBuzzSport se sídlem v Dubaji, jejíž reklamu nosila na dresu například mužstva anglického Sheffieldu nebo před šesti lety španělského Leganes. A právě Leganes nyní spadá do portfolia skupiny Rainbow Sports, která prostřednictvím kamerunského manažera Kingsleyho Pungonga řídí Vyškov. Bez zajímavosti není ani fakt, že když Vyškov v květnu hledal stadion pro případný start v první lize, uvažoval i o Znojmu. No a hráčem Vyškova je Abdellaouiho syn, jenž ve Znojmě hostuje. „Nejsem tu proto, abych mluvil o Vyškovu,“ odmítl v sobotu otázku Abdellaoui.

„Můžeme a taky máme. Pořád je to náš tým, sídlí v našem městě, fandíme mu delší dobu. Tuto značku nereprezentuje jen zahraniční majitel, ale celkově k ní patříme i my,“ reagoval jeden ze znojemských příznivců z fanouškovské skupiny Okurkáři.

Stoprocentně zahraniční složení týmu však prý i okurkářům vadí. „Nemáme nic proti cizincům. Přestože ale v kádru jsou hráčské osobnosti, s nimiž máme dobrý vztah, kooperace s místními nám chybí. Fandilo by se nám líp, kdybychom měli i hráče z regionu, což se neděje,“ uvedl zástupce okurkářů v Rosicích.

Přiznal, že nad kroky zahraničního majitele panují mezi skalními rozpaky. „Často mění slova, která říká. Nevypadá to, že se budeme posouvat směrem, který nám nastínil v zimě, tedy že bude důraz na výchovu vlastních talentů. Do letní přípravy nešel jediný dorostenec z akademie,“ uvádí fanoušek.

Okurkáři nejsou jediní, komu navenek usměvavý a hovorný Abdellaoui ve Znojmě nesedl. S bývalými funkcionáři Šturmou a Sobotou se rozešli ve zlém, jako nepřátelé.

„Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale bylo to s ním horší než za Tunky. Pan Youssef platil jen hráče, všude jinde sekal dluhy,“ prohlásil znechucený Šturma poté, co ho Abdellaoui zavrhl. Sobota mluvil podobně. „Jsem rád, že tu nejsou. Nikomu tu nechybí. O tom, co tu provedli, ještě uslyšíte,“ kontruje majitel.

Svým současným spolupracovníkům prý sice důvěřuje, ale stejně sedí na každém zápase a osobně se angažuje. „Jedno přísloví říká: nic vás nepoškrábe tak jako vlastní nehty,“ vysvětluje, že důvěřovat má za hezké, ale prověřovat za užitečnější.

Na jaře prý postupně vytáhl šest milionů korun, aby Znojmo z předposledního místa v polovině sezony vytáhl do středu tabulky. „Na každý zápas měli hráči tři tisíce euro k rozdělení v případě výhry,“ hájí se.

Roztržka v zápase Rosice vs. Znojmo

Fotbalovými kruhy se nese, že i on je pořádným „střelcem“. Když už byla záchrana jistá, přišel prý pár hodin před posledním utkáním do šatny a několik hráčů včetně matadora Davida Ledeckého vyhodil.

Proč měl vlastně o Znojmo takový zájem, že do něho začal pumpovat peníze? „Původně jsme nepočítali s tím, že svoje aktivity budeme rozšiřovat do České republiky. Pak jsme viděli infrastrukturu Znojma, stadion na úrovni vyšší soutěže, a uviděli jsme v něm potenciál,“ vypráví Abdellaoui.

Není přehnané říct, že v podobě znojemského klubu koupil ruinu těsně před zřícením. „My jako hráči mu stoprocentně věříme. Za pana Tunky jsme spávali na zemi na matracích, on nám zařídil pěkné bydlení. Co je v jeho silách, to nám splní,“ říká záložník Pálfi o bossovi.

Abdellaoui se netají tím, že chce se Znojmem co nejdřív postoupit do druhé ligy. Údajně uvažuje i o tom, že k týmu zřídí i jeho béčko, kde by se mohli rozehrávat méně vytížení nebo mladší hráči. Říká se ale také, že když 1. SC Znojmo kupoval, nezjistil si, že klub pod sebou nemá mládež, ale že mládež funguje v rámci jiného subjektu odděleně. I proto několik znojemských dorostenců hostuje v diviznách Tasovicích, místo aby nakukovalo do áčka ve svém městě.

„Raději ať hrají, než aby o soutěž výš u nás seděli na lavičce,“ neznepokojuje se Abdellaoui. Tvrdí, že cyklus, který ve Znojmě nastavil, je tříletý.

Protočí se během něho v týmu i čeští borci? „Jsme otevřeni všem,“ tvrdí skálopevně.