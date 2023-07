Vyškov platí daň za úspěch. Staví nový tým, hlavní hvězda zatím zůstává

„Za úspěch zaplatíte daň v odchodu hráčů. Stalo se to například Vlašimi nebo Opavě. Také začnete být vnímáni jinak. V soutěži, která je velmi vyrovnaná, tak najednou vstupujete do zápasů jako jasný favorit. Týmy se pečlivěji připraví, chtějí se na nás vytáhnout. Tohle asi tak přijde v našem případě. Jestli ale máme mít nějakou kvalitu a chceme znova dosáhnout nejvyšších cílů, tak se s tím musíme vyrovnat,“ počítá s tlakem Kameník.

Kamerunský boss Kingsley Pungong před minulým ročníkem prohlásil, že by chtěl svůj klub vidět do dvou let v nejvyšší soutěži, na což tedy Vyškovu zbývá jediný pokus.

Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila ale nejde o bezpodmínečnou hranici, která by v případě neúspěchu znamenala revoluci, či měla dokonce vyústit v prodej zvedající se značky.

„Je nutné vnímat realitu soutěže, která je opravdu nesmírně vyrovnaná. Troufám si říct, že kdybychom měli ohrožovat postup Zbrojovky nebo Dukly, tak je to zase obrovský úspěch a nemám dojem, že by to bylo postaveno ze strany majitele jako podmínka, že buď letos postup, nebo to tu zabalím či překopu. Já pana Pungonga obdivuji, co stále v rodinném a malém klubu dokázal, ale i trenér, který má zkušenosti z větších štací, už pochopil, v jakých podmínkách to děláme. Je to na hraně fungování profesionálního klubu. V tom se musíme chytit za nos a začít na tom ještě usilovněji pracovat,“ uvědomuje si Zbořil, který si nyní dal za úkol vyřešit od příští sezony povinné osvětlení hrací plochy na stadionu, aby Vyškov mohl i v dalších letech pokračovat v azylu v Drnovicích.

Natěšené fanoušky naopak může potěšit setrvání hlavní týmové hvězdy, burundského křídelníka Bienvenue Kanakimany. Muž s raketovým zrychlením sice je žádaným zbožím, majitel ale nechce svůj klenot prodávat pod cenou.

Hráči Vyškova děkují svým fanouškům po neúspěšné baráži proti Zlínu

„Pro naše ambice je to klíčový hráč. Nabídka na něj přišla, máme ale za to, že může přijít lepší,“ objasňuje Zbořil.

Velký otazník visí i nad obsazením brankoviště. Po konci hostování juniorského reprezentanta Antonína Kinského se o post jedničky popere dosavadní dvojka Filip Jícha a ze Slovácka hostující mladík Jiří Borek.

Vyškov otevře novou sezonu na domácí půdě zítra v 10.15 v duelu druholigových účastníků baráže proti Příbrami.