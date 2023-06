Vyškovský kouč Kameník litoval neproměněných vyložených šancí v prvním zápase

Odveta baráže jeho Vyškova proti Zlínu, po níž díky remíze 0:0 (v součtu s domácí výhrou 1:0) zůstal mezi elitou prvoligový Zlín, byla nejen loučením se sezonou, ale pro Klesu i s jeho kariérou. Ve čtyřiceti letech ji jeden ze symbolů novodobé éry vyškovského klubu, v němž působil bezmála pět let a pomohl mu už s postupem z MSFL do druhé ligy, končí.

1 střelu na branku dovolila zlínská obrana Vyškovu v odvetě baráže.

„Určitě na to budu vzpomínat jen v dobrém. Ve finále je to krásná rozlučka s jedinou kaňkou na konci. Kdo by před sezonou řekl, že budeme ještě 4. června hrát do poslední minuty se Zlínem o ligu?“ položil pražský rodák „do placu“ řečnickou otázku.

O tom, že to pro něho a jeho tým nebyla rozlučka úspěšná, rozhodl v barážovém dvojzápase jediný gól. Ligista ho dal v týdnu doma, což mu následně umožnilo odehrát rozhodující duel tak, jak si počínal v posledním kole nadstavby nejvyšší soutěže na hřišti Zbrojovky Brno – s důrazem na obranu a remízu, která mu stačila a jíž podřídil vše.

Bezgólovou plichtou vyřadil Zlín o minulém víkendu z ligy Zbrojovku a včera takto zavřel Vyškovu cestu za vysněným postupem.

„Kdybychom prohráli 3:0 venku a 2:0 doma, tak si musíme říct, že soupeř byl lepší a zaslouží si první ligu víc než my. My jsme to ale bohužel ztratili jednou individuální chybou a neproměněním vyložených šancí v prvním zápase baráže ve Zlíně,“ povzdechl si Jan Kameník, kouč druholigového vyzyvatele.

Nudný bezbrankový výsledek se zrodil ve sváteční atmosféře, jaká v Drnovicích v mistrovském utkání dlouho nebyla. Možná celých osmnáct let – od roku 2005, kdy se zde první liga hrála naposledy.

Antonín Fantiš (vlevo) ze Zlína ve velké šanci v utkání s Vyškovem

Čtyři a půl tisíce diváků vyprodaly hlavní tribunu, betonové stupně za jednou z branek a sektor pro fanoušky hostí. Víc lístků už v prodeji nebylo.

V hledišti usedl boss tehdejšího drnovického tažení Jan Gottvald, bývalý hráč domácího klubu Milan Petržela, trenéři Petr Uličný, Jozef Weber či František Komňacký nebo šéf hokejových kolegů vyškovského mužstva Robert Hamrla.

Ten jediný ze zmíněných osobností – coby sice vyškovský činovník, ale patriot ze Zlína – mohl mít z vývoje barážové bitvy radost.

Jediný gól zrušil VAR

Zlín se na vlastní polovině opevnil tak, že ani jednou nebyla jeho prvoligová příslušnost v ohrožení.

„Možná se víc ukázala větší taktická připravenost a kvalita Zlína, který s vědomím jednobrankového náskoku z domácího zápasu zvolil taktiku, která nám tady dlouhodobě nesedí. Celé dva roky (ve druhé lize) jsme se potýkali s tím, když nám soupeř sleze takhle nízko a my musíme hrát do plných, a ne na brejky. Jak se naši kluci nemůžou rozběhnout za obranu, tak s tím máme problémy. Ve druhé lize jsme si s tím většinou poradili, v baráži byla kvalita Zlína ještě o něco vyšší a u nás si uhrál, co potřeboval,“ uznal Klesa.

Prakticky jedinou hbitější akci předvedl v domácím zápase jeho obdivovaný rychlonohý spoluhráč Bienvenue Kanakimana. Na polovině hřiště využil toho, že měl jeden ze zlínských hráčů zdravotní indispozici, prohnal se kolem něho a pelášil do pokutového území. Než stačil nasadit ke střele, padl mu do ní bránící protivník.

Zlínský obránce Joss Didiba (vlevo) si kryje míč před napadajícím Bayem z Vyškova

4500 diváků vidělo boj o nejvyšší soutěž na stadionu v Drnovicích.

„Bohužel to Benymu odskočilo. To byl odraz naší ofenzivy po celou dobu utkání. Nevytvořili jsme si rohové kopy, málo jsme házeli autů, Zlín bránil z hlubokého bloku. Těžko jsme si tam nacházeli cestu,“ shrnul marnost podvečera Kameník. Téma prvního utkání na zlínské půdě se táhlo děním v odvetě jako červená nit. Poté, co si v odvetě kolem 10. minuty vyzkoušely oba celky, jaké to je dostat se do větší šance a zahodit ji, se na hřišti už především bojovalo v režii Zlína. Vyškov vyslal jedinou přímou střelu na branku, ligista si vystačil se třemi.

Když už krátce před koncem střídající hráč hostí Vukadin Vukadinovič konečně poslal balon do sítě, vzal mu radost VAR, který odhalil zlínské hraní rukou v zárodku celé akce.

„Hrálo se o hodně. Nikdo nemohl očekávat, že po otevřeném fotbale ve Zlíně se bude hrát v podobném duchu. Zlín se poučil, líp si to pohlídal a nám tam něco scházelo,“ uvažoval nad marným dobýváním soupeřovy obrany Kameník.

Uvědomoval si, že ligový protivník byl v této fázi sezony nad síly Vyškova. „Chtěli jsme být aktivní, bohužel nám to Zlín svým defenzivním postavením neumožnil. Nebyli jsme na tom dobře pohybově, možná na nás dolehla tíha celé sezony. Tlačili jsme to před sebou třicet kol,“ přemítal kouč, který k týmu přišel místo Jana Trousila šest kol před koncem a až v baráži poznal hořkost porážky.

Ve druhé lize to Vyškovu vyneslo druhou příčku, v baráži svedl statečný boj o postup. Co bude dál?

Těžko lze předpokládat, že s prvním neúspěšným pokusem ambiciózní klub svoje vysoké ambice ztratí nebo přehodnotí. „Uvidíme, jaké budou změny v mužstvu. Každá razantnější výměna hráčů znamená víc práce, víc trpělivosti. Je pak třeba nové tváře zabudovat, hráči si musí zvyknout na mě, já na ně. Tím se může proces chystání týmu prodloužit. Hodně věcí se odvine od toho, jak to bude vypadat v přestupním období,“ vyhnul se přímé odpovědi Kameník.

Z branky mu pravděpodobně odejde mladý reprezentační gólman Antonín Kinský, jedna z největších stálic mužstva. Ve Vyškově hostoval ze Slavie a ta by ho údajně ráda poslala do Pardubic. O tom, že se loučí veterán Michal Klesa, už řeč byla.