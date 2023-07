Varovný prst i přes výhru, fotbalový Vyškov čeká na další posily

„Já bych řekl, že kluci byli spíš unavení, než že by zapomněli slavit. Příprava byl krátká, vše se absolvovalo ve zrychleném tempu a možná to na klucích zanechalo následky. Pokud ty tři body mají mít nějaký význam, musíme na ně navázat,“ pronesl po výhře 2:1 vyškovský trenér Jan Kameník.

Ač se jeho tým v prvním poločase ukázal ve velké pohodě a kromě úžasného gólového lobu Cheicka Souarého mohl skórovat minimálně ještě dvakrát, ve druhém dějství jako by si týmy prohodily dresy a role.

„Jde o varovný prst, že musíme udržet naši hru devadesát minut. Takhle necháváme soupeře pořád žít a stačí jeden hloupý odraz, zaškobrtnutí, a je to remíza,“ upozornil záložník Pavol Ilko. „I když je zvláštní uzavírat zápas s tím, že se z toho musíme poučit, když jsme vyhráli,“ přemítal.

Vyškov do nové sezony vstoupil bez bývalých opor Alexise Aléguého, Jaromíra Srubka nebo brankáře Antonína Kinského. Že však díky spolupráci v rámci majitelské organizace Rainbow má kam sáhnout, potvrdil výkon nováčků Amadoua Dialla a Idjessiho Metsoka.

„Panuje částečná spokojenost. Možná až teď objevili, jakou soutěž vlastně hrají. Byly tam rezervy, ale jejich přístup a aktivita jsou vzorové. Snaží se naslouchat, pracují, velmi dobře zapadli. Vidím velký potenciál to ještě vylepšit, aby měli také statistická čísla, což od těchto ofenzivních hráčů očekáváme,“ řekl Kameník.

Kromě této dvojice ze čtvrté francouzské soutěže má Vyškov brzy doplnit rovněž několik hráčů působících ve Španělsku. „Můžeme těžit ze spolupráce s Rainbow Agency. Návštěva v Leganés byla hodně rychlá, ale cítil jsem, že je dobré tam jet a získat i z trenérského hlediska nějaké zkušenosti. Samozřejmě někteří hráči se mi tam hodně líbili, teď bude otázka, zda se je podaří sem k nám přivést. Chtěli bychom posílit o jednoho hráče do ofenzivy, jednoho do středu pole a jednoho do defenzivy,“ oznámil vyškovský kouč.

Sezona začala i fotbalistům Líšně, kteří v Chrudimi přes výraznou střeleckou převahu nedokázali najít recept na houževnatou defenzivu domácích a odvezli si bod za bezbrankovou remízu.