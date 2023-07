Dweh přišel do Plzně na testy poté, co se na začátku letní přípravy zranili obránci Filip Čihák s Milanem Havlem. Další zadák Luděk Pernica se zotavuje po operaci kolena. Mladý Liberijec zasáhl do tří utkání.

„Je to pro mě splněný sen. Fotbal jsem vždy hrál proto, abych se mohl dostat do opravdu velkého týmu, a to se mi teď ve Viktorce plní. Mohu slíbit, že odevzdám pro klub maximum a na tuto výzvu se strašně těším,“ uvedl Dweh, který ve Vyškově působil rok.