Bonjour, jsme tu, all right? Trojjazyčný vyškovský babylon chce do ligy

„Ptáte se, jestli nám to funguje? Výsledky snad mluví za vše. Honza Kameník angličtinou vládne, má ji perfektní. S kluky mluví tak, že co řekne v češtině, to stejné zopakuje v druhém jazyce, žádné zkratky a zjednodušení,“ popisuje komunikaci asistent Róbert Kafka.

Legenda exligových Drnovic doplnila před měsícem nový realizační tým, pod nímž Vyškov čtyřikrát triumfoval a dvakrát remizoval. A právě Kafka má k cizincům nejblíž, protože je vybavený i francouzštinou. „Jsou tam borci, co mluví pořádně jen francouzsky, je důležité dát jim možnost s někým mluvit. Mám za to, že jsou moc rádi, že si se mnou popovídají,“ usmívá se.

Vyškovští fotbalisté se radují.

Pro zahraniční svěřence má pochopení, v aktivní kariéře si stejnou anabází prošel – hrál za FC Bourges. „Když jsem dorazil do Francie, uměl jsem akorát tak pozdravit bonjour a to bylo vše. Ale měl jsem tam Honzu Fialu z Dukly, který francouzsky mluvil, takže mi dost pomohl. On je to fakt důležitý aspekt. Fotbalové věci se naučíte rychle, ale ostatní konverzace vám pak chybí,“ přemítá Kafka.

Kabina není na půlky

Ačkoliv se Kafka nad druholigovou vyškovskou nabídkou ostýchal s tím, že musí jazyk oprašovat, francouzsky mluvící část kabiny jej velice chválí. „Jde mu to výborně. Moc mě potěšilo, že je tu někdo takový. Dělá nám radost, že najednou slyšíme nějaké povely ve své řeči,“ potvrzuje záložník Alexis Alégué.

Ten má v klubu spolu s hlavní hvězdou Bienvenue Kanakimanou ještě o chlup silnější pozici než ostatní cizinci z projektu Rainbow, pod nějž celý fotbalový Vyškov spadá. „Beny je navíc ještě úplně jinde. On už je napůl Burunďan a napůl Čech. Já přijel později. Ať už je to ale Beny, já, anebo další kluci, všichni táhneme za jeden provaz a nikdo se na nikoho nepovyšuje. Když mám zhodnotit, jestli jsem zapadl, tak snad ano, i když pivo pořád nepiju,“ zubí se po použití českého slůvka ve své větě Alégué.

Někteří pozorovatelé by si mohli myslet, že se Vyškov musí prát s izolovaností cizinců, podle trenéra ale nic takového není třeba řešit. „Nechci tým rozdělovat na dvě skupiny. Pokud bychom to tak pojímali, časem to přestane fungovat. Vnímáme odlišnost, ale někteří Afričané už tu jsou delší dobu, vytvořili si skvělou vazbu na české spoluhráče. Rozumí našim slovíčkům, dokážou je použít a o to je s nimi práce pestřejší a vytváří to dobrou atmosféru. Rozhodně se s Čechy nehašteří. Možná si někdy něco mezi sebou prohodí na tréninku, ale je to v dobrém,“ pochvaluje si atmosféru v týmu kouč Kameník.

Kabina se přirozeně hloučkuje do kamarádských part, o stranění se však podle Aléguého nemůže být řeč. „Jsme jednotní a máme společný cíl. Měli jsme slabší období, kdy se tolik nedařilo, ale zvládli jsme to překonat. A také společně,“ zdůrazní s tím, že sám si našel blízké osoby mezi cizinci i domácími hráči. „Třeba Michal Klesa je opravdový kapitán. Když něco potřebujeme, vše nám vysvětlí nebo prostě pomůže. A když chceme upustit páru, tak máme Davida Kršku. To je hrozně vtipný chlapík. Ať hraje, nebo ne, je vysmátý od ucha k uchu,“ vypichuje kreativní středopolař.

Mluvit především nohama

Jak moc je komunikace důležitá, si kabina potvrdila při změně trenéra. Ačkoliv Jan Trousil angličtinu ovládá, jeho nástupce Jan Kameník je v ní přece jen zběhlejší. „Není to ale tak, že by s námi pan Trousil nemluvil, zvládá angličtinu určitě lépe než já. Je to výborný kouč a my mu vděčíme za to, že jsme dnes v boji o první ligu. Je to ale fotbal a některá rozhodnutí my hráči nemůžeme ovlivnit,“ komentuje Alégué trenérskou rošádu z pokynu majitele Kingsleyho Pungonga.

Ať už jde o Čechy, nebo zahraniční hráče, Kafka preferuje jiný hlavní způsob komunikace. „Pořád se se všemi snažím mluvit nejvíce nohama. Ty mi zatím fungují, tak s nimi zkouším driblink a oni jsou rádi, že si mohou s trenérem zažonglovat. Ale aby mě porazili, to se jim ještě nepovedlo, tak mají na čem pracovat,“ odlehčuje atmosféru někdejší šikovný ofenzivní záložník.

Životního zápasu vyškovského klubu už se všichni nemohou dočkat. „Možná že je Zlín papírově silnější, ale my jsme zase pořádně hladoví po úspěchu. Těším se na plné tribuny v neděli v Drnovicích,“ nechává se slyšet Alégué.