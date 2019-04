Plzeňský kapitán Hubník: Jsem rád, že jsme to zvládli. Vyhrát mohl i Baník

Domácí v divokém zápase, v němž rozhodčí po zásahu videa odvolal penaltu, kterou předtím nařídil ve prospěch Plzně, otáčeli nepříznivý vývoj skóre.

Baník poslal do vedení stoper Stronati, ale v závěru první půle Chorý hlavou vyrovnal a pět minut před koncem zajistil výhru Viktorie střídající Beauguel. Po téhle akci se zase hosté dožadovali ofsajdu, Řezník stál v hraniční situaci.

Dnes byl ve hře poměrně často videorozhodčí. Jak se na to díváte?

Když je těch situací hodně a rozhodčí to dvě tři minuty sleduje, je to nepříjemné. Člověk vypadne z tempa, ale to my neovlivníme. Videorozhodčí je tady, musíme se s tím sžít a respektovat to.

Když jste na konci první půle vykopával balon na brankové čáře, neměl jste obavu, že míč byl celým objemem za ní?

Vůbec jsem si nebyl jistý. Jen jsem čekal, jestli se rozhodčí půjde podívat. Myslím, že dostal do sluchátek zprávu, že to gól nebyl. Byl to hodně šťastný moment pro nás. Kdyby šel Baník před poločasem do vedení, bylo by hodně těžké to otáčet.

Jak jste ten moment viděl vy?

Myslel jsem si, že ten míč půjde na bránu. Běžel jsem tam instinktivně, trefil jsem to špičkou a někdo říkal, že to šlo na břevno. Já to ani pořádně neviděl.

Říkal jste, že šance měl i Baník. V čem vám dělal problémy?

Hodně vysoko nás presoval, měli jsme zbytečné ztráty. Hrálo se nahoru dolů. Baník sem nepřijel jen bránit a zkusil to hodně ofenzivně.

Máte jisté druhé místo. Nakolik je to před nadstavbou důležité?

Vítězství nad Baníkem je velice cenné. Potvrdili jsme tím domácí neporazitelnost.