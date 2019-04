Sudí u videa neviděl v Plzni ofsajd. Nešlo to přesně poznat, tvrdí

„Z ofsajdové kamery jsme si to několikrát pouštěli a nelze bez čáry říct, jestli se o postavení mimo hru jednalo,“ prohlásil v rozhovoru pro O 2 Sport videorozhodčí Jiří Adam.

Video nepomohlo, vítězný gól neměl kvůli ofsajdu platit Zpravodajství ze zápasu

Sudí u videa skutečně nemají k dispozici přesnou ofsajdovou čáru, podle které by mohli situaci s naprostou jistotou posoudit.

Bez jasného „důkazu“ tedy doporučili hlavnímu arbitrovi Pavlu Orlovi gól uznat, ten také tak následně učinil.

To rozlítilo ostravského trenéra Bohumila Páníka. „Rozhodčímu jsme ukazovali, aby se na to šel podívat. Měli jsme signál, že to nebylo fér. Od toho video je, aby ten gól posoudili. Vždyť u toho sedí spousta lidí, kteří to vidí. Něco se kontroluje a něco ne. To je nelogické,“ přiznal

Z televizních záběrů je patrné, že Řezník se v ofsajdu v momentě kopu skutečně nacházel. Pro asistenta na pomezí složitá situace, rozhodčí u videa by si s tím však při kontrole zřejmě měli dokázat poradit.

A nebyla to jediná chvíle, kdy byl v utkání systém VAR v akci. V první půli nejprve sudí Orel nařídil pokutový kop pro Plzeň po střetu Filla s Chorým, pak si ale došel situaci prohlédnout a verdikt změnil.

„Nabídli jsme dva záběry a sudí rozhodl, že se o nedovolený zákrok nejednalo,“ prozradil Adam.

Sporný byl i moment ze 69. minuty, kdy Roman Procházka šel šlapákem proti Fleišmanovi, zde rozhodčí Orel možnosti kontroly videozáznamu nevyužil.

„Bojovali jsme až do konce, to se mi líbilo. Hrálo se nahoru dolů, v závěru jsme měli víc štěstí a vyhráli jsme, to je podstata fotbalu,“ prohlásil do televize plzeňský kouč Pavel Vrba.