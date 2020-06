Jako kapitán léta kočíroval Plzeň, teď se Hubník vrací do Olomouce

A dál? Dvojnásobný účastník mistrovství Evropy kopačky na hřebík nevěší. Ani za rok to neplánuje. Podle dobře informovaných zdrojů MF DNES se vrací domů do Olomouce, kterou posílí od příští sezony. Podepíše dvouletou smlouvu. Klub to na dotaz MF DNES sice nepotvrdil, Hubníka však brzy představí jako osobnost, jež má pomoci tým po bídném ročníku nastartovat.

Bude však stíhat? Jako lídr bezpochyby bývalý obránce bundesligové Herthy Berlín bude platný, leč v první řadě musí výkonnost prokázat na hřišti.

Ač i po třicítce platil za stále rychlostně dobře vybaveného stopera, tato sezona z pohledu Hubníka za moc nestála. Limitoval ho bolavě nakopnutý palec z loňského dubna na Dukle. Přišel o část letní přípravy a do formy se už nedostal.

V sezoně odehrál jen čtyři zápasy, mnohdy nestíhal. Dá se však věřit, že po letní přípravě bude zase lepší. Tedy Sigma v to věří určitě.

Bude zajímavé rovněž pozorovat, jak Olomouc obranu postaví. Ať ji bude trénovat Látal, nebo někdo jiný. Vytvoří Hubník s brzy dvaatřicetiletým kapitánem Vítem Benešem nejstarší stoperskou dvojici ligy?

Otevírá jeho příchod dveře do zahraničí pětadvacetiletému Václavu Jemelkovi, který v zimě byl zklamaný, když Olomouc prodala do Slavie mladého stopera Zimu, a jemu přestup do kazašských Almat stopla?

Jemelkův odchod v případě nabídky je pravděpodobný. Stejně jako rozestavení se třemi stopery. Hubník uzavírá kruh. Do Sigmy se vrací podruhé. Z osobních důvodů opustil Viktorii už před pět lety a na Hané na podzim hostoval.

Teď bude zase sigmákem. V áčku Olomouce začal před osmnácti roky. V roce 2003 reprezentoval Česko na světovém šampionátu hráčů do 20 let, o rok později ho testoval CSKA Moskva. Až v únoru 2007 však odešel do FK Moskva. Přestupová částka přes 98 milionů korun plus další bonusy z prodeje z vytáhlého Valacha z Halenkova udělala nejdražšího sigmáka.

Pro srovnání – v té době transfer výrazně překonal cenu, za kterou odešel reprezentant Tomáš Sivok ze Sparty do Udine, které za něj zaplatilo zhruba 70 milionů korun.

V Rusku se však tehdy dvaadvacetiletý obránce přes slibný začátek výrazně neprosadil a v zimě 2009 uvítal hostování ve Spartě.

Znovu rychle zazářil a za rok Hubníka vykoupila Hertha Berlín. V německém klubu zůstal i po sestupu z bundesligy, odešel až v září 2013. V Plzni pak dlouho prokazoval vysoké kvality.

Teď se pokusí starší bratr bývalého útočníka Michala Hubníka, jenž se také z Olomouce dostal až do reprezentace, pozvednout Sigmu, aniž by ho musel tížit pocit, že by jí měl cokoli vracet.

Vyšlo to zrovna v době, kdy Olomouc mění šéfa klubu. V čele spolku, největšího akcionáře Sigmy, je osmadvacetiletý Jakub Beneš, který vystřídal funkcionáře Jaromíra Gajdu, jenž pozici předsedy vykonával třicet roků.

Beneš přesvědčil i slavného odchovance Davida Rozehnala, aby byl ve výboru spolku a Sigmu, kterou trápí nezájem diváků, otevřeli moderním trendům i fanouškům.

Nyní se vrací druhý bývalý reprezentant. Pomoct by však měl poctivec Hubňa ještě i na hřišti.