Musíme zlepšit finální fázi, velí Vrba před duelem Plzně v Příbrami

„Příbram potřebuje každý bod, aby měla lepší výchozí pozici ve skupině o záchranu. My jsme na tom podobně, chceme být před nadstavbou co nejblíž Slavii. Myslím, že to může být zajímavé utkání,“ říkal pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

Příbram vs. Plzeň Online reportáž v neděli od 17 hodin

V utkání proti čtrnáctému týmu tabulky nemůže počítat s minule vyloučeným Beauguelem. Nejistý je i start Chorého, jenž s Baníkem střídal kvůli zranění, mimo hru zůstávají stále Krmenčík s Kolářem. Největším otazníkem je tak pozice hrotového útočníka. „Máme v záloze ještě Marka Bakoše,“ připomněl kouč slovenského matadora.

Bez ohledu na to ale viktoriáni jedou do Příbrami s jasným cílem, vyhrát. „Nemám důvod něco měnit, chceme vyhrávat, i když letos je to s menším klidem. Musíme zlepšit finální fázi, to mi tam s Baníkem chybělo, abychom se častěji dostali do koncovky,“ naznačil Vrba. „Zatím jich máme na kontě 64 bodů a pořád jich ještě můžeme mít druhý nejvyšší počet v historii klubu. Chceme se o to pokusit.“

Nicméně Příbram je zatím jediný tým, který Plzeň obral o body v Doosan Areně. Na podzim tady remizoval 1:1. „V lize jsou teď všechny duely těžké, spousta mužstev má o co hrát,“ konstatoval Vrba.

Tehdy ještě Příbram vedl Josef Csaplár, toho však v březnu vystřídal Roman Nádvorník. Ten má v kádru opět i talentovaného Matouška, který se neprosadil ve Slavii. A zkušené borce Jablonského, Skácela, Fantiše či Rezka, jenž byl v roce 2011 u historicky prvního titulu Viktorie.