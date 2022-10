Sparta bude pod tlakem. Snad urveme aspoň bod, věří pardubický stoper Hranáč

„Jakmile se třeba domácím nebude dařit, fanoušci na ně začnou pískat, projeví se psychika. Budou rozhodně pod větším tlakem než my. Nebude to snadné, ale doufám, že na Letné aspoň bod získáme.“

Za Spartu sice nemůže kvůli trestu nastoupit Čvančara, ale další útočník Kuchta je ve formě, tudíž to asi nemá velký význam.

Je to úplně jedno, stejně to bude hlavně o nás, jak k utkání přistoupíme. A jak budeme bojovat.

Mohl byste současnou Spartu charakterizovat?

Zlepšila presink, intenzita jejích tréninků se pod novým koučem zřejmě zvýšila. Když se podíváme na čísla, její hráči mají nejvíc naběháno. Vrátil se jim kapitán Krejčí, rozdílový fotbalista, který Spartě může dost pomoci při standardkách.

V loňských vzájemných zápasech vám hodně zatápěl také Minčev, že?

Je to mladý hráč, který se chce ukázat. Někdy je horší, když proti vám nastoupí ti, co obyčejně nejsou v základu. Minčev je nebezpečný, ale to každý, kdo je ve Spartě. Podle mě však od začátku hrát nebude.

Minule při výhře v Ďolíčku 1:0 nad Jabloncem jste vzadu udrželi nulu, ale soupeř vaši bránu několikrát ohrozil. Jak náročné to bylo z pozice stopera?

Velice, ta nula fakt nebyla bez práce, měli jsme i kousek štěstí. Ale myslím, že jsme v obraně makali dobře. Jablonec měl i jednu velkou příležitost, kdy nás podržel Marky (gólman Markovič). To je taky nutné, když jste jako tým dole.

Vy jste se v první půli ocitl i v jedné zajímavé situaci v útoku. Kolik scházelo k tomu, abyste propálil obránce stojícího před gólmanem Hanušem?

Odrazilo se to ke mně po rohovém kopu, byl jsem tam sám. Brankář proti mně vyběhl a zmenšil mi úhel — já se to snažil jenom nějak prostřelit. Řekl bych, že to možná bylo i bez šance, i když jsem se na to na videu zpětně nedíval.

Trenér Kováč s vámi po svém příchodu cvičil hru na tři stopery. Bylo pak proti Jablonci automatické přepnout zpět na obrannou čtyřku, na niž jste zvyklí?

Tu čtyřku máme zažitou ze všech stran, s Vlčákem (druhým stoperem Tomášem Vlčkem) jsme takhle hráli všude, i v reprezentaci. Ale trojka taky vůbec není špatná, obojí má svoje výhody. Uvidíme, jak nastoupíme na té Spartě.

Přišlo mi, že třeba Dominiku Kostkovi návrat k původnímu systému bránění svědčil.

Jo, určitě. Zrovna on navíc není kovaný pravý bek, takže je to pro něj lepší ve čtyřce, když ho může řídit stoper, než aby hrál halfbeka na lajně sám.