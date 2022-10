Kluci si na Spartě zaslouží pořádnou kulisu, říká pardubický trenér Kováč

„Tam to na vás dýchne. Já ve Spartě zažil spoustu krásných let, vzpomínky mám fantastické. Znám kluky v realizačním týmu a stále i některé hráče. Těším se do toho prostředí, hlavně na atmosféru, protože při naší výhře s Jabloncem v Ďolíčku nebylo ani 650 lidí,“ připomíná Kováč svůj premiérový úspěch na lavičce Východočechů (1:0). „Kluci si tu kulisu zaslouží, aby zase poznali, co to je pořádný fotbal se vším všudy,“ dodává.

Spartu letos vede dánský kouč Brian Priske, pod jehož taktovkou se Pražané podle Kováče mnohem poctivěji než dříve vracejí do obrany. „Jsou neskutečně agresivní, sprintují zpátky. Tohle tam šlo hodně nahoru. A taky hrají rychle,“ všiml si kouč Východočechů.

Za Spartu v poslední době rozhodně mluví i výsledky. Přemožitele nenašla od úvodního kola, v němž podlehla 1:2 Liberci — tedy deset zápasů v řadě. Nedávné dva duely doma s královéhradeckými Votroky a v Brně se Zbrojovkou vyhrála 2:1, resp. 4:0.

„Sílu má velikou, i ‚Kuchťák‘ (útočník Jan Kuchta) se teď rozjel. A vrátil se jim Láďa Krejčí, to je obrovský faktor, kapitán týmu,“ vypočítává Kováč.

V tabulce jsou sparťané třetí, na vedoucí plzeňskou Viktorku jim přitom chybí šest bodů, na druhou Slavii pouze dva. „Zvedají se. Všichni kolem taky ztrácejí, Slavia i s pohárem už třikrát za sebou nevsítila gól... Je to tam vyrovnané. Uvidíme, co evropské poháry udělají s Plzní, i když ta to zatím zvládala,“ přemítá kouč Pardubic. Ty se dál krčí na chvostu ligy.

Že vinou disciplinárního trestu za soupeře stále nemůže nastoupit forvard Čvančara, pro Kováčův soubor není pražádná výhoda.

„Je evidentní, že když ‚Kuchťák‘ hraje na hrotu sám, svědčí mu to víc,“ poznamenává trenér.

Před týdnem proti Jablonci rozhodl parádně z dálky záložník Hlavatý a vzhledem k tomu, že asi nelze předpokládat pardubické manévry ve sparťanské šestnáctce, je možná právě tohle způsob, jak na vysoce favorizovaného soka udeřit.

„Je pravda, že vápno se hodně obehrává a čeká se na pravý moment, kdy se to někde otevře. Ale pokud nevystřelíš, nedáš gól. My v tomhle smyslu apelujeme na všechny naše střeďáky, protože mají velmi dobrou ránu,“ říká Kováč. „Ve vápně pak musí být připravených víc hráčů, kteří střelu budou dobíhat. Dorážky jsou dneska trend. Vidíme třeba Erlinga Haalanda a další, jak si místa k zakončení hledají. Jsou to nejsnazší góly. Tohle je ohromně důležité,“ zdůrazňuje.