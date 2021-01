Limberský se těší na Horvátha: Uvidíme, co na nás ten kulišák vymyslí

Nezvykle krátká zimní přestávka je u konce.

Byla to spíš taková delší reprepauza. Doufám, že jsme z toho nevypadli. První týden byl hodně ostrý, teď už to ladíme na ligový zápas. Jsem rád, že byla příprava krátká, že se do toho můžeme pustit a odčinit zpackaný podzim.

I takto krátká přestávka je pro vás osobně tedy výhodnější.

Stoprocentně, nejradši bych neměl pauzu skoro žádnou. Jakmile přestávku mám, tak už se do toho hůř dostávám. Čím kratší pauza, tím je to pro mě lepší. A kdyby to šlo, tak bych hrál celý rok.

Na konci podzimní části byla intenzita tréninku opravdu vysoká, aby vás krátká pauza příliš nezbrzdila.

Myslím, že ostře trénujeme pořád. Naše tréninky mají obrovské tempo a je teď na nás, abychom to přenesli do zápasů a vyhrávali. Myslím, že jsme připravení dobře a nemůžeme se na nic vymlouvat.

Jaro zahájíte proti soupeři ze spodních pater tabulky. Co od zápasu v Příbrami očekáváte?Jak už jsem říkal, tak ten podzim potřebujeme odčinit a je třeba začít vítězně. Těším se na Horviho (Pavla Horvátha) a Honzu Rezka, konfrontace to bude zajímavá. Musíme udělat všechno pro to, abychom si odvezli tři body do Plzně.

Jaký bude střet s Pavlem Horváthem a Janem Rezkem, dvěma někdejšími parťáky?

Proti Rézovi už jsem hrál dost zápasů, s Horvim to ale bude premiéra. Za dobu, co vede Příbram, jsem se s ním zatím v utkání nepotkal. Uvidíme, co na nás ten kulišák vymyslí. Věřím, že lepší a šťastnější budeme my.

Přichází v úvahu jedině výhra?

Samozřejmě. Nechtěl bych to ale nějak hrotit, prostě musíme na hřišti odevzdat sto procent, silná slova používat nechci.