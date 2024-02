Odplata za pokaženou slávu? Hradec se střetne s Olomoucí potřetí za půl roku

Dnes odpoledne na sebe oba rivalové narazí během již zmíněného půlroku už potřetí. Tentokrát v Olomouci v rámci ligového klání. To druhé, prostřední, si obě mužstva odbyla před měsícem na Maltě. V zápase zimního Tipsport Cupu tam zápas skončil nerozhodně 1:1.

„S Olomoucí se dobře známe, hodně toho o nich víme, ale stejně to platí i opačně,“ říká obránce či záložník hradeckého mužstva Štěpán Harazim.

„Na Maltě jsme proti sobě hráli, hodně jsme se potkávali, protože jsme bydleli na stejném hotelu,“ doplňuje ho Stanislav Hejkal, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Kotala.

V Olomouci se dnes utkají dvě mužstva, která si vstup do jarní části ligy určitě představovala jinak.

Hradec sice v duelu s pražskými Bohemians bral bod, ale vzhledem k tomu, že ještě necelých deset minut před koncem vedl 2:0, nelze se divit všeobecnému zklamání.

„Výsledek vnímám jako ztrátu dvou bodů. Utkání jsme měli rozehrané přesně tak, jak jsme chtěli, vypracovali jsme si dvoubrankové vedení a to mužstvo v domácím prostředí musí udržet,“ poznamenal Hejkal a pokračoval: „Bohužel se nám to nestalo poprvé, jde o opakující se záležitost, musíme se na ty závěry zápasů zaměřit a něco s nimi dělat.“

Mrzuté je to i proto, že týmy ze spodních příček tabulky bodují a jejich ztráta na Hradec se opět zmenšila. „Kdybychom několik z těch utkání zvládli, tak jsme teď v úplně jiné situaci,“ uznává Hejkal.

A dnes domácí Olomouc? Jako adept na místo v pohárové Evropě v příští sezoně vyrazila do Liberce, kde ale pohořela. Prohrála tam 0:2 a evropský sen dostal trhlinu. „Vyhodnotili jsme si to a pevně věříme, že ten zápas už je za námi a že to bude facka, která nám pomůže,“ ujistil Jiří Sáněk, asistent hlavní kouče Olomouce Jílka.

Odhodlání po zmíněném nezdaru, které budou mít v hlavách hráči Olomouce, si Hradečtí uvědomují. „Olomouc bude chtít napravit porážku z Liberce, tím spíš, že bude hrát v domácím prostředí,“ varuje Harazim. Olomouc podle něj jistě přes zimu nezapomněla to, co ji zdobilo v průběhu úspěšného podzimu: „Je to soupeř, který chce hrát rychle za obranu protivníka, kam se dostává rychlými náběhy. My si to musíme pohlídat a naopak být nebezpeční do ofenzivy.“

Hradci však bude chybět záložník Čmelík, jenž v duelu s Bohemians připravil obě hradecké branky. „Už víme, kdo ho nahradí, ale trenéru Jílkovi napovídat nehodlám,“ poznamenal Hejkal.