PONEDĚLNÍK: Načeradec, Habásko a klobouk v týle. Jak kultivovat český fotbal?

Brückner si posteskl: „Fotbal je nejvíc inteligentní kolektivní sport na světě. Tam je tolik věcí, které se potřebují řešit. Krásně to popsal Franta Steiner: Fotbal, to je nejkrásnější věc na světě, bez které nelze žít. Tehdy byla však největší vulgarita, když pan Načeradec nasadil panu Habáskovi klobouk do týla.“

Svého času historiky a statistiky vedený druhý nejlepší trenér planety za jistým Bielsou ví, že gentlemanské časy v nádherné hře jsou ve zběsilém světě mamonu, v němž se úspěch měří penězi, dávno pryč.

Sám zažil kupu větších bitev, třeba o finále mistrovství Evropy nebo na světovém šampionátu, ale chování jako před rokem v Edenu třiaosmdesátiletý fotbalový vizionář nepamatuje. Nenávist a žluč přes čáru.

Je dobře, že si to oba přední kluby, jež by měly nastavovat trendy a jít příkladem, uvědomily a před návratem do Edenu na další nelítostný mač se snažily aspoň o částečné zlepšení fotbalové kultury.

Společné předzápasové setkání rivalů, výzvy k respektu, otevřené tréninky a úprava sektoru pro fanoušky hostí, z něhož zmizel plot, aby měli lepší výhled. Tohle všechno jsou dobré nápady a ukázka, jak jít příkladem. Díky za to a jen tak dál.

Jenže pak tu máte podstatu, která na vnímání českého fotbalu dopadá víc. Korupční aféry, naposledy Romana Berbra, směšné tresty nejen pro sportovního slávistického ředitele Jiřího Bílka, jízdy na oranžovou, suché a jiné hajzly.

Plzeňský boss Adolf Šádek udržuje úzké vazby s kamarádem Martinem Svobodou, přezdívaným v zákulisí Chřestýš, trestně stíhaným kvůli fotbalové korupci.

Problém není jeden had ve VIP prostorech mistra, ať už pro něj externě pracuje, nebo ne. Problém je, že když ne chřestýše, tak nějakou zmiji parazitující na krásné hře, která přežije všechna uštknutí, si hřeje na srdci z pragmatických důvodů pořád ještě hodně klubů v zemi, takže ukazovat na jednoho prstem působí poněkud pokrytecky. Jistě si dosadíte další jména.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík se snaží o kultivaci fotbalového prostředí, jež odráží českou společnost jako takovou. Sám ví, že v životě jsou mnohem důležitější hodnoty než body a zisky, byť je fotbal součástí mamonu a dají se na něm domlouvat různé kšefty.

Vráťův klub

Nedávno server Seznam Zprávy popsal, jak si už někdejší hradní kancléř Vratislav Mynář chtěl na závěr úřednické funkce sáhnout na miliony, které se pro Českou republiku nabízejí v Kataru. Šlo o fotbalový projekt.

„Katar si otevřel Vráťa a řeší peníze,“ řekl Tvrdík na zvukovém záznamu Seznam Zpráv na schůzce byznysmenů a lobbistů v pražském sídle čínské státní investiční společnosti Citic. „Já bych nerad, aby Vráťa zjistil, že jsme tady nějakým způsobem jednali a že v části, která se týká fotbalu, to vede do Slavie a ne do Slovácka.“

„To je jeho (Mynářův) klub, jeho srdce, on to tam řídí, on to tam menežuje, hrají u něj v Osvětimanech. A jestli Vráťa zjistí, že jsme jednali o čemkoli kolem fotbalu, a Slovácko nebylo na prvním místě, to raději skočím z okna,“ pronesl Tvrdík mimo jiné...

Proč ta vsuvka? Protože hezky ilustruje vazby a vztahy v tuzemském nejen fotbalovém rybníce. Uděláte si pak lépe obrázek o tom, kdo se snaží jeho prostředí kultivovat líbivými PR nápady. Kdo si při tanečkách v bahně nepošpinil holinky, zaslouží uznání. Mít na paměti motto „respektovat a být respektován“ je jedna věc, myslet ho vážně druhá, a snažit se tím řídit v životě i na hřišti úplně jiná - zdaleka nejtěžší.

Každý z nás se může pokusit o kultivovanější prostředí v českém fotbale.

Funkcionáři jedoucí na zelenou, slušní diváci na tribunách (kterých ubývá i kvůli nedůvěře v produkt jim nabízený, za všechno nemůže nevlídné počasí), féroví rozhodčí na hřišti nebo u monitoru, sponzoři svými postoji, sázkové kanceláře, jež nesmyslně vypisují kurzy i na poloamatérské či amatérské soutěže, novináři, když se oprostí od laciných nálepek, ať už na základě sympatií, vztahů, účelovosti nebo nedostatku informací.

A hráči třeba tím, že přestanou přihrávat pády, čímž škodí nejen sami sobě, ale i pověsti fotbalistů, kteří přitom nejsou žádní bolestínci. Utkání často dohrávají s hlubokými šrámy od kolíků, obětují zdravá kolena i jiné kosti. Nejen kvůli mamonu, ale ryzímu sportovnímu zápolení.

Ligový hit v dobré kulise vyhrála zaslouženě Slavia, byla nebezpečnější než sveřepě bránící Plzeň. Výborně tak zareagovala na ostudný výkon z Českých Budějovic a pořád zůstává hlavním favoritem na titul i před rozjetou Spartou s báječně hrajícím ofenzivním trojlístkem Čvančara - Kuchta - Haraslín.

A Karel Brückner nevolal.

Pěkné ponedělí.