Zpropadená koncovka, plzeňské déja vu a Šulcovy patálie

„Zápas byl hezký, padly čtyři góly. Jenže nás neustále sráží marná koncovka. Vstoupíme do utkání dobře, vedeme, pak máme spoustu dalších šancí zápas rozhodnout. Nakonec jsme rádi, že máme bod,“ líčil tehdy po remíze s Mladou Boleslaví slovenský odborník.

Že vám hodnocení Guľy, kterého mimochodem v neděli propustila ze svých služeb Wisla Krakov, něco připomíná? Pokud by naprosto totožná slova použil po nedělní remízové bitvě na Spartě (2:2) i Michal Bílek, nikomu by to nemohlo přijít zvláštní.

Stejný scénář.

Ještě jednou se však vrátíme k rok starému zápasu s Boleslaví. Jeden ze dvou plzeňských gólů totiž vsítil Pavel Šulc.

Co by za to tentokrát jedenadvaciletý mladík dal, kdyby se do listiny zapsal i na letenském stadionu.

Místo toho se stal pořádně smutným antihrdinou. Během několika desítek vteřin se dostal za stavu 2:1 do dvou ohromných příležitostí. Stačilo jednu proměnit a Plzeň by se na Spartu dívala z prvního místa a se sedmibodovým polštářem.

Jenže Šulcovo dlouhodobé střelecké trápení se – bohužel pro Viktorii – opět připomnělo v tu nejméně vhodnou chvíli.

Přitom když se podíváme do statistik, patří Plzeň mezi lépe zakončující celky. Cifra střelecké úspěšnosti 14,8 procenta naznačuje, že zhruba každá sedmá rána Západočechů skončí v síti.

Co by pak měli říkat třeba v Jablonci, mužstvo trenérského veterána Petra Rady se ve zmíněné statistice krčí na posledním místě s tristní úspěšností lehce nad 7 procent.

Čísla jsou jedna věc, tou druhou – a výrazně důležitější – je momentální situace. Volba správného řešení v moment, kdy je nejvíc třeba.

„Je to obrovská chyba. Měl dvě stoprocentní šance, které rozhodly o tom, že jsme nevyhráli. Bylo by pravděpodobně rozhodnuto. Budeme pracovat na tom, aby koncovku zlepšil,“ přemítal nad Šulcovým počínáním rozvážný kouč Bílek.

Remíza na Spartě není špatným ziskem, před zápasem by se jí viktoriáni jistě nebránili. Pokud však bude v konečné tabulce rozhodovat byť jen třeba jediný bod, budou si všichni členové týmu říkat to stejné. Proč jsme, hergot, na Letné nevyhráli?