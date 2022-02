Plzeň hlásí posilu do obrany. Z Jablonce přichází na hostování Holík

Třináctý tým tabulky mění někdejší mládežnický reprezentant za druhý, Plzeň má stejně bodů jako první Slavia.

Od Jablonec je to tak trochu překvapivý tah, pouští jednu z opor, která by se mu v boji o záchranu hodila. Naopak Plzeň získává hráče, který může okamžitě naskočit do základní sestavy.

„V obranných řadách máme nyní poměrně dost zraněných hráčů, jsem tedy rád, že se nám podařilo dotáhnout hostování velmi kvalitního a talentovaného hráče,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„S Liborem jsem se potkal už během angažmá ve Zlíně, znám ho a vím, jakého hráče jsme získali. Jde o velmi kvalitní alternativu na kraj obrany či zálohy,“ řekl kouč Michal Bílek.

„Bylo to opravdu rychlé, protože jsem se to dozvěděl teprve včera. Překvapilo mě to a zároveň potěšilo. Když jsem zjistil, že mě z Jablonce pustí, tak jsem neměl nad čím přemýšlet,“ řekl Holík.

Holík působil v Jablonci od léta 2019 a patřil vždy do základní sestavy. Loňské jaro však z větší části vynechal kvůli zranění kotníku.

V současném ročníku odehrál osmnáct z jedenadvaceti duelů.

Holík je odchovancem Slovácka, v listopadu 2015 ve svých sedmnácti přestoupil do Slavie a krátce poté debutoval v lize.

V srpnu 2016 odešel na hostování do Karviné, o rok později přestoupil do Zlína. Jaro 2018 strávil v Jihlavě, od léta 2018 byl zpátky ve Zlíně a po roce zamířil do Jablonce.

„S Jabloncem jsme na tom v lize byli docela špatně, naopak Viktorka momentálně hraje o nejvyšší příčky, což je pro mě to největší lákadlo,“ poznamenal Holík.

„Mám natrénováno a zápasy jsem v Jablonci hrál, takže jsem samozřejmě připravený v sobotu vběhnout na hřiště.“