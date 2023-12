Proti Astaně dojde k další rotaci hráčů, naznačil plzeňský trenér Koubek

„Postavili jsme náběhovou, rychlou útočnou formaci. Takový trojzubec. Soupeř s tím měl problémy, přesně na to jsme se připravovali a naše útočná vozba svůj úkol velmi dobře zvládla,“ chválil dvaasedmdesátiletý Koubek.

K dispozici neměl vykartovaného Šulce ani zraněného Chorého, mimo hru je i záložník Traoré. „Náš kádr je dobrý, šanci dostali další hráči a potvrdili své postavení v týmu. Stejně tak jsme se zachovali v evropském poháru proti Ballkani. Jsem spokojený, že hráči jsou schopní se takhle zastoupit,“ mínil Koubek po utkání osmnáctého kola Fortuna ligy. V obranné trojici zároveň znovu posunul na pravý kraj Hranáče, zatímco kapitán Hejda se postavil a střed.

„Naši poslední dva soupeři, Mladá Boleslav a České Budějovice, mají na krajích rychlejší hráče. Tahle změna se nám znovu osvědčila. Máme dva rychlé stopery, Lukáš (Hejda) přebírá poziční hru na středu. Má ohromné zkušenosti, umí hru číst a vykrýt, vyhrává souboje,“ popisoval trenér Viktorie.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

Po dvou ligových nezdarech na domácím hřišti Plzeň zabrala. Minulou středu zvládla těžkou dohrávku v Mladé Boleslavi, o víkendu rozprášila poslední tým soutěže. V tabulce drží třetí pozici a nadcházející neděli zakončí kalendářní rok na hřišti páté Olomouce.

Ale ještě předtím uzavře cestu základní skupinou Konferenční ligy, v Doosan Areně ve čtvrtek od 21 hodin hostí kazašskou Astanu. Může navléci šestou výhru, což se v této soutěži podařilo zatím pouze anglickému West Hamu.

„Není to otázka života a smrti. Určitě dojde k nějaké další rotaci hráčů, ale budeme chtít doma samozřejmě vyhrát. Ti, kteří nastoupí, mají šanci se zase ukázat. I když máme postup jistý, nebereme to na lehkou váhu. Je tam tisíc motivů včetně finančního benefitu,“ konstatoval Koubek. „Nicméně máme ten týden rozvrstvený až do neděle, kdy nás čeká Olomouc. V lize nám něco ujelo, tam teď vidíme prioritu,“ doplnil.

Otázkou je, zda se dá zdravotně dohromady útočník Chorý, který se zranil na tréninku před víkendovým duelem. „Lékaři dělají vše pro to, aby byl do neděle v pořádku,“ nastínil trenér Viktorie.