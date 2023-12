Jako West Ham? Plzeň v Konferenční lize zabojuje o rekordní zápis

„Samozřejmě chceme využít domácího prostředí a pokusit se navázat na naše předchozí výsledky,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Pro Plzeň to bude poslední domácí utkání v tomto kalendářním roce. Předchozí souboj v Kazachstánu zvládla lépe, na začátku října Astanu porazila na její půdě 2:1. Domácí sice vedli, ale gólové trefy Chorého s Kopicem znamenaly tři body pro Plzeň. Plný bodový zisk si Koubkův tým připsal i ve všech ostatních zápasech skupiny C.

Astaně jde o druhé místo ve skupině, kam ji posune jedině výhra. „Je to nepříjemný soupeř, který potvrzuje svoje kvality zejména v domácích zápasech na umělé trávě. Tím ale neříkám, že u nás nebudou nepříjemní. Mají v kádru řadu reprezentantů, jsou kompaktní vzadu, umí přejít i do rychlého protiútoku,“ varoval plzeňský trenér.

Vzhledem k náročnému programu, kdy už v neděli čeká Viktorii poslední letošní ligový zápas v Olomouci, se dají očekávat změny v sestavě. Příležitost mohou dostat hlavně mladší hráči.

„Každý zápas v konferenční lize je důležitý. A zejména pro mladé hráče je to krok pro jejich další sportovní růst a vývoj. To nemůže nahradit žádný tréninkový proces. Z hlediska motivace je to i výrazná příležitost pro ostatní, kteří nedostávají tolik příležitostí. Už v Ballkani jsme nasadili hráče s menším herním vytížením a zvládli to dobře. V posledních utkáních se ukazuje, že náš kádr má dobrou úroveň. Každý fotbalista má plnou důvěru a je dobře, když v dané chvíli může nahradit toho druhého. To je pro nás potěšitelné zjištění,“ naznačil Koubek, že v sestavě plánuje změny.

Plzni by výhra přinesla další, zhruba jedenáctimilionový bonus, ve hře je také další vylepšení českého koeficientu. „Máme motivaci, pořád je o co hrát. Síly sice ubývají, ale věřím, že ze sebe vymáčkneme maximum. Víme, že nás do konce roku čekají ještě dva těžké zápasy a chceme je zvládnout co nejlépe,“ prohlásil kapitán Lukáš Hejda.