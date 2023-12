Hlavně zámečky! Jak si fandí a píšou plzeňští brankáři Staněk s Pavlátem

„Je to vlastně ideální den. Po obědě vyrazit na fotbal, kde uděláme maximum pro výhru. Dobře se naladit a pak vyrazit na hokej. Doufám, že to tam Domíno taky zamkne a oba týmy vyhrají,“ hlásil v originálním dvojrozhovoru pro web Viktorie Staněk.

S Pavlátem se spřátelili už před dvěma lety. „Dřív jsme si občas napsali na instagramu, ale pak jsme zašli na kafe a tak to vzniklo,“ vzpomínal fotbalový gólman. „Píšeme si skoro každý den, určitě před každým zápasem i po něm. Posíláme si i videa, rozebíráme to dost a radíme si’“ prozradil Pavlát. „A když je třeba, svoláme schůzi a probereme vše osobně,“ doplnil Staněk.

Fotbalový zápas Pavlát okusí jen během letní přípravy, kdy hokejisté pravidelně odehrají několik exhibičním duelů. „Myslím, že to není úplně špatný, umím do míče kopnout. Ale spíš chytám, i ve fotbalu si raději vlezu do brány.“

Boleslavský útočník Pavol Skalický (28) dělá rozruch před plzeňským brankářem Dominikem Pavlátem (39)

Staněk to má s hokejem složitější. „Raději na ledě hraji útočníka, s tím nemám problém. Když vlezu mezi tyče, lapačku a vyrážečku mám taky dobrou, ale ty rozkleky a slidy fakt neumím...“

Oba brankáři se nedávno blýskli v národním týmu. Staněk fotbalové reprezentaci pomohl k postupu na mistrovství Evropy, Pavlát na finském turnaji Karjala vynuloval Švýcary a příští týden se představí také na druhé akci Euro Hockey Tour právě ve Švýcarsku.

„Samozřejmě by bylo krásné dostat se příští rok i na mistrovství světa v Praze, ale tam je hrozně moc okolností. Každopádně bych se v nároďáku rád udržel a to samé přeji Jindrovi,“ uvedl Pavlát.

To Staněk má na Euro, které se koná příští rok v červnu v Německu, o něco blíž. „Ale žádná nominace není zaručená. Bude záležet, jak se nám bude dařit na jaře.“