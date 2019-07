„Nová Plzeň“ vyráží do boje. Jak Vrba vyřeší tajenky v sestavě?

Západočeši prošli výraznou proměnou. „Nová Plzeň“, dalo by se říct. Po hřišti už se nebudou prohánět Kolář, Bakoš ani Petržela, místo nich se dost možná do sestavy dostanou dosud českému publiku poněkud neznámá jména. Nebo v některých případech přinejmenším pozapomenutá.

Plzeň vs. Olomouc Online reportáž v sobotu od 19:30

Viktoria v létě nezvolila cestu obřích nákupů, šla cestou menšího rizika. Dorazili převážně mladší hráči. Pokud pomineme Adama Hlouška, který mezi novici tvoří výjimku a je jediným, leč poměrně čerstvým třicátníkem, je nejstaršímu příchozímu třiadvacet let.

„U nás je koncepce jasně daná. Myslím, že k přeplácení se ani nikdy nedostaneme. Za Spartou a Slavií v tomhle asi trochu zaostáváme, ale nebudeme to měnit,“ prohlásil generální manažer Adolf Šádek.

Nově tedy může trenér Pavel Vrba počítat kromě zmíněného obránce Hlouška se záložníky Lukášem Kalvachem, Christiánem Hercem, Ondřejem Mihálikem a Dominikem Janoškem. Ten patří Plzni už rok, minulou sezonu ale hostoval ve Slovácku a za Viktorii si tak zahraje v soutěžních duelech poprvé.

„Věřím, že některé z posil naskočí už teď do prvního mistráku. Jsou tady kvůli tomu, aby nám pomohly,“ řekl asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Tři místa, osm zájemců

Kdo má nejblíže do sestavy? Nejspíš Mihálik, kterému se dařilo v přípravě a zvyká si na pozici křídelního hráče, přestože jeho přirozeným postem je role útočníka. Záleží na tom, jak kouč Vrba vymyslí složení středu pole, kde má největší přetlak.

Olympiakosu se zranila největší opora Fortounis Šance fotbalistů plzeňské Viktorie na postup z 2. předkola Ligy mistrů se výrazně zvýšily. Olympiakosu Pireus se totiž zranil klíčový hráč Kostas Fortounis. Poranění kolena by jej mělo podle prvních zpráv vyřadit zhruba na půl roku. Pro řeckého vicemistra se jedná o obrovskou komplikaci, Fortounis je jedním z nejlepších hráčů tamní ligy a na jeho pozici podhrotového hráče nemá celek ze Sarónského zálivu adekvátní alternativu. Nahradit se jej pro zápasy s Plzní zřejmě pokusí v létě příchozím bývalým francouzským reprezentantem Mathieum Valbuenou. Úvodní duel se hraje v Doosan Areně v úterý 23. července od 19 hodin, odveta na žhavé řecké půdě o týden později, v úterý 30. července.

Jasno je zřejmě v brance a na krajích obrany. Jedničkou by měl být Aleš Hruška, dlouhodobě poměrně jistou pozici mají Radim Řezník a David Limberský, jenž však kvůli karetnímu trestu nebude moci zasáhnout do pohárového duelu s řeckým Olympiakosem. Je tak možné, že šanci rozehrát se v lize dostane na levém kraji defenzivní řady právě Hloušek.

Mezi stopery je situace zamotaná. Pilířem obrany je kapitán Hubník, jenže kdo k němu? Hejda, Brabec, Pernica... Všichni tři s podobnými vyhlídkami.

V útoku by se nabízelo nasazení kanonýra Michaela Krmenčíka, ten ovšem po dlouhém zranění v přípravě marně hledal střeleckou pohodu. „Chci být hlavně prospěšný týmu. Góly, nahrávkami, vytížením. Chci se držet toho, že jsem Krmenčík a nějaké jméno už mám,“ pronesl sebevědomě.

Na příležitost však číhá Francouz Jean-David Beauguel, v přátelských zápasech zřejmě nejplatnější z plzeňských forvardů.

A teď už k zamotanému středu zálohy. Na tři pozice - dva štítoví záložníci a podhrotový hráč - se tlačí osm jmen! Čermák, Herc, Hořava, Hrošovský, Janošek, Kalvach, Procházka a Kayamba, jenž v závěru minulého ročníku zvládal post staženého útočníka možná až nad očekávání dobře.

Na křídle by měl být hlavní zbraní konečně zdravý Jan Kopic, společně s ním se o místo perou Jan Kovařík a zmínění Kayamba s Mihálikem. V kádru zůstává i Ubong Ekpai, jehož však po operaci menisku čeká velmi pozvolný návrat.

Oblíbený soupeř na úvod

Už je to sedm let, co Olomouc naposledy Viktorii pokořila. Tenkrát uštědřila domácím v Doosan Areně čtyřgólový výprask. Od té doby Plzeň s hanáckým soupeřem pouze vyhrává nebo remizuje.

„Na Sigmě jsme se byli během soustředění v Rakousku jednou podívat. Změnili trenéra, ale jinak jim zůstal od minulé sezony kádr víceméně pohromadě. Myslím, že budou hrát pořád podobným stylem,“ četl protivníka Bečka.

Nejlépe seznámený s herním schématem ligového soka je Lukáš Kalvach. V Sigmě vyrůstal, teď už však obléká dres Viktorie. „Systém se v Plzni hraje trochu jiný. Jsou tu dvě pozice šestky, zatímco v Olomouci jsem ji zastával jen já. Mám možnost se víc vysouvat dopředu, přesto jsou pořád moje úkoly hlavně defenzivní,“ vykládal.

Po úvodním kole čeká Viktorii za týden duel na hřišti Liberce, poté už se bude soustředit na první zápas v předkole Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus.