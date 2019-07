Látalovi poslední zkouška otevřela oči. A už vyhlíží ligový start s Plzní

Předtím si Hanáci připsali remízu 1:1 s německým druholigistou Karlsruhe.

„Někteří hráči ukázali, že je s nimi ještě potřeba pracovat. Dvě utkání v Rakousku mi otevřela oči, s kým můžu počítat do mistrovských utkání a s kým ne,“ hodnotil pro klubový web olomoucký trenér Radoslav Látal.

Hanáci v posledních třech přípravných zápasech nezvítězili a stále mají co pilovat. Především ve finální fázi. „Zápas měl kvalitu, hrál se rychlý, důrazný fotbal a to se mi líbilo. Naše první velká šance přišla v prvním poločase, kdy jsme netrefili prázdnou bránu. Pak jsme při jejich presinku dostali gól po špatné rozehrávce,“ řekl Látal. „Další gól jsme si dali víceméně sami.“

Kvůli lehkému zranění nenastoupili záložník Tomáš Zahradníček a stoper Vít Beneš. Se zlomeným prstem chyběla v Rakousku brankářská jednička Miloš Buchta, který nestihne začátek sezony. Volba tak padne na jednoho z dvojice Reichl – Mandous. Víc nejasností v sestavě není. Snad jen pozice levého obránce, kde zkušenému kapitánovi Michalu Vepřekovi přibyla velká konkurence po příchodu Milana Kerbra. Ovšem posila doháněla kondiční deficit a dá se očekávat, že v Plzni začne spolehlivý Vepřek.

Odchovance Slámu a Zifčáka, kteří se neprosadili do áčka, zkouší druholigové Pardubice. Sigmáci se vrátili z Rakouska včera večer, dnes mají volno a zítra začnou ladit poslední detaily na souboj s druhým týmem minulé sezony.

„Hráli jsme v krásném prostředí na výborných travnatých plochách, tréninkové centrum bylo fantastické. Navíc jsme se postavili dvěma velmi kvalitním soupeřům,“ pochvaloval si nový olomoucký kouč rakouské podmínky. „Hráče už jsem poznal, vím, co od každého čekat. Věřím, že jsme na ligu dobře přichystaní, hlavně po kondiční stránce. Víme, že nás čeká těžký začátek, ale jsme nachystaní a budeme bojovat.“

Jako taktická příprava na Plzeň mělo Olomouci posloužit především utkání proti Karlsruhe.

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Sigmu poslal do vedení hroťák Jakub Yunis, Němci srovnali v závěru z penalty. „Hrál se hodně soubojový fotbal,“ podotkl stoper Václav Jemelka. „Vyzkoušeli jsme si věci, které jsme potřebovali. Hráli jsme s velkým nasazením, odmakali jsme to, jen škoda gólu z penalty v poslední minutě,“ dodal pro klubový web. Doufá, že se vyplatí tvrdší příprava.

„Ze začátku jsme hodně pracovali na kondici. Bylo to náročné a něco jiného než za minulého trenéra. S přípravou jsem spokojený. Věřím, že se nám to v sezoně vrátí a na hřišti se budeme cítit dobře,“ přeje si Jemelka.

„Do hry chceme přenést to, co nám pan trenér Látal říká. Hned na prvním tréninku na nás apeloval, že vstup do ligy je obrovsky důležitý a že se nám to povede, jen když se na to kvalitně připravíme.“