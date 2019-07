Faktor PH. Nastal čas na milionový odchod z Plzně

Co na tom, že je to Slovák z Prievidze, za svého ho považují především v Plzni. Je vlastně odchovancem, který se obdivuhodně vypracoval do áčka, pomohl ke třem titulům nebo do Ligy mistrů. „A Plzeň ve mně zůstane napořád, i když budu hrát jinde,“ říká.

Hrošovského příběh je nevšední a vymyká se fotbalovým zvyklostem. On totiž působí nenápadně až pokorně, na hřišti ovšem bývá všude. Je jako Ferda Mravenec, práce všeho druhu.

Je Plzeň připravená na éru bez Hrošovského, který kromě jiného skóroval na hřišti Realu Madrid v Lize mistrů? Bude to vážný zásah do mozaiky, která byla roky zažitá.

Pravda, on ještě neodchází. Zvládne první ligové duely a hlavně pohárová předkola, což byla jasná plzeňská podmínka. Bez ní domluva možná nebyla. Jak konkrétně vypadá?

Hrošovský zmizí až v srpnu. Určitě po souboji s Olympiakosem Pireus ve 2. předkole Ligy mistrů. A určitě taky po následné kvalifikaci, která se buď nadále bude odehrávat v předsálí šampionů, v případě vyřazení Pirea, nebo v předkole Evropské ligy, kam by Plzeň spadla v případě neúspěchu.

Rozhodně závěrečné předkolo Ligy mistrů už by se Hrošovského netýkalo. „Vzhledem k tomu, že Genk čekají na podzim zápasy v základní skupině, byl by Patrikův start vyloučený,“ vysvětlil klubový šéf Adolf Šádek.

Mimochodem, podobným způsobem v roce 2013 přestupoval taky Vladimír Darida do Freiburgu.

Taky střední záložník s abnormální výdrží.

Taky vůdce bez velkých slov.

Taky neobroušený diamant.

Nejprve pomohl do Ligy mistrů, teprve následně se dočkal kariérního postupu. Hrošovský přemýšlí stejně. „Plzeň si zaslouží hrát Evropu,“ řekl a můžete se vsadit, že on udělá všechno, aby se tak stalo.

A pak?

Pak už začne jiná kapitola: Genk. „Patrikovi jsme odchod slíbili už třikrát a vždy jsme ho nakonec zlomili, aby u nás zůstal.

Teď už jsme mu museli vyjít vstříc,“ řekl generální ředitel Šádek o obchodu, který se protahoval. Od dubna nejednou hrozilo, že zkrachuje, ale nakonec v pondělí Hrošovský prošel zdravotními testy a podepsal čtyřletou smlouvu.

Plzeň tím ztrácí své plíce, které fungovaly od července 2013. V české lize byste těžko našli většího poctivce a vytrvalce. „Na pohybu mám svůj fotbal založený. Už táta mi v dětství vštěpoval: Když ti zrovna chybí kvalita a balony ti odskakují od nohy, musíš to aspoň odběhat a odbojovat. Pro mě v běhání neexistují limity,“ vykládal před lety.

Hrošovský prakticky v každém utkání atakuje metu třinácti naběhaných kilometrů, což je extrémně vysoké číslo. K tomu přidává (nebo se o to aspoň snaží) konstruktivní rozehrávku. Jen gólů nastřílel méně, než by si představoval. Za 168 ligových zápasů se trefil patnáctkrát.

Číslo 17, které nosí na dresu, se stalo pojmem nejen v Plzni. Z vyjukaného dorostence, který dorazil z trenčínské akademie, vyrostla osobnost s jasnou představou, co chce dokázat. Hrošovský v Plzni vystudoval střední školu a na hřišti se učil od elitního profesora dlouhých, mazaných a intuitivních přihrávek.

Iniciály měli stejné, jen jejich faktor PH působil trochu jinak: „Pokud mě někdo srovnává s Pavlem Horváthem, je to pro mě obrovská čest. On byl symbol Plzně a velký učitel. Často mi říkal: Hrošo, musíš přihrávat z prvního doteku, to je přece nejrychlejší a nejúčinnější.“

Asi nemusíme dodávat, že Hrošovský se učil velmi poctivě. Nakonec stárnoucího fotbalového romantika Horvátha vytlačil ze sestavy a o pár let později si za odměnu vyzkouší belgickou ligu.