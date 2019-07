Chceme titul zpátky, zní po generační obměně z Plzně

„U nás je koncepce jasně daná. Myslím, že k přeplácení se ani nikdy nedostaneme. Za Spartou a Slavií v tomhle asi zaostáváme, ale nebudeme to měnit,“ prohlásil na předsezonní tiskové konferenci generální manažer Adolf Šádek. „Uděláme všechno pro to, abychom mistrovský pohár zapůjčený Slavii vrátili zase do Plzně,“ dodal.

Přípravné zápasy Plzně Plzeň - Domažlice 5:2

Plzeň - Sokolov 2:0

Liptovský Mikuláš - Plzeň 1:4 Soustředění v Rakousku:

U. Craiova - Plzeň 1:3

Legia Varšava - Plzeň 3:0

Karabach - Plzeň 2:2

Ufa - Plzeň 0:1

Cíle tedy na západě Čech zůstávají ty nejvyšší. Boj o čelo ligové tabulky, snaha o postup do základní skupiny některého z evropských pohárů. Ideální případ? Hlavní fáze Ligy mistrů.

Loni ke kvalifikaci stačil triumf v domácí soutěži, tentokrát se Viktoria bude muset prodírat skrz předkola počínaje dvojzápasem proti Olympiakosu Pireus.

U toho ještě bude i Patrik Hrošovský. Slovenský středopolař, který v minulé sezoně Fortuna ligy odehrál každou minutu, v pondělí podepsal smlouvu s Genkem. Do Belgie se ovšem přesune až v průběhu srpna. Nezasáhne případně pouze do play off Ligy mistrů, protože by pak nemohl se svým novým klubem nastoupit v základní skupině.

Změny v kádru Příchody: Kalvach (Olomouc), Hloušek (Legia), Herc (Wolves, hostování), Mihálik (Alkmaar, hostování), Janošek (Slovácko, návrat z hostování). Odchody: Bakoš a Kolář (oba konec kariéry), Petržela (Slovácko), Hájek (Vitesse Arnhem), Poznar (Zlín), Piroch (Dukla Praha), Hrošovský (přestoupí do Genku), Provod (Č. Budějovice, hostování), Bucha (Ml. Boleslav, hostování), Pačinda (Kielce, hostování), Suchan (Vítkovice, hostování), Šiman, Štursa a Selnar (vš. Sokolov, hostování), Hlavatý a Pfeifer (Pardubice, hostování).

Plzeň jej bude nahrazovat hodně složitě. „Nějaká komplikace to bude. Klub dostal slušnou nabídku a museli jsme to řešit. Odehrál toho tady spoustu a zaslouží si, abychom mu vyšli vstříc,“ komentoval přestup trenér Pavel Vrba.

Jednou z možných alternativ na Hrošovského pozici ve středu záložní řady je jednadvacetiletý Dominik Janošek. Po skončení hostování ve Slovácku zaujal v přípravě a do sestavy nemá daleko. „Prožil velice dobrou sezonu, dostane prostor a uvidíme. Příjemně mě překvapil,“ uvedl plzeňský kouč.

Janošek se objevil v základní jedenáctce i v ligové generálce proti ruské Ufě, kterou Viktoria zvládla a zvítězila 1:0. Přípravu tak zakončila s bilancí pěti výher, jedné remízy i porážky.

Kromě něj vicemistra posílili i obránce Adam Hloušek a záložníci Lukáš Kalvach, Christián Herc a Ondřej Mihálik.

„Jsem rád, že do ligy vstupujeme dobře nachystaní. Noví hráči se pomalu, ale jistě zapracovávají do mužstva. Plzeň má nejvyšší ambice a deset let je potvrzuje, snad toho bude schopna i dál,“ doufá Vrba.