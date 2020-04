Těch pět týdnů bylo hodně dlouhých, říká opavský matador Zavadil

Fotbalisté sice mohou trénovat spolu, ale jen ve skupinách nejvýše po osmi hráčích a ještě musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy.

„Jsem zvědavý, co takové trénovaní přinese. Žádný trenér ani expert nemůže vědět, jaké to bude, protože se s tímto ještě nikdo nesetkal,“ podotkl záložník Zavadil.

Dodal, že opravdu jde o to, aby se profesionální sportovci aspoň dostali znovu na hřiště a osvojili si věci, které dělali odmala. „Ať je to technika nebo individuální dovednosti. Nic moc jiného asi zatím dělat nejde.“



Připustil, že takové tréninky fotbalisty zřejmě dlouho bavit nebudou. „Chtělo by to rozvolnit tak, aby alespoň půlka kádru mohla trénovat spolu a dělat věci, které jsou v normálním předzápasovém režimu. Ale nedá se nic dělat. Hlavně jsme rádi, že jsme se mohli sejít.“

Problémy s kondicí by nikdo mít neměl. „Měli jsme tvrdou zimní přípravu, odehráli jsme několik kol a teď se každý připravoval sám doma. Horší to bude s fotbalovou kvalitou, protože doma jsme byli opravdu dlouho.“

Odmítl, že by zlenivěl. „Kondiční trenér Michal Hampl nám posílal tréninkové plány na celý týden. Takže jsme věděli, co máme dělat a každý to plnil. Tedy doufám. Protože až liga začne, pokud začne, tak to bude hned poznat,“ upozornil Pavel Zavadil.



Na to, zda je pro dohrání sezony, nedokáže odpovědět.

„Nevím,“ přiznal. „Nedovedu to moc posoudit. Nikdo neví, jestli, nebo kdy liga bude zase pokračovat. Data se pořád posouvají tam a zpět. A hlavně nikdo neodpověděl na otázku, co se bude dít, když někdo z hráčů covidem onemocní. Jak na to bude liga reagovat? Pokud v tom nebude jasno, všechno budou pořád jen dohady, které se mohou měnit každý den.“

Pavel Zavadil je rozhodnutý pokračovat i v příští sezoně. „Cítím se dobře. Pauza mi pomohla snad stoprocentně doléčit zraněné koleno. Když stíhám, byla by škoda končit.“

S vedením SFC Opava probírá novou smlouvu. „Je to na dobré cestě. Zároveň věřím, že se v lize zachráníme. Snažím se být pozitivní.“

S napětím však sledoval, jak pandemie zasáhla oblast Litovle, odkud pochází a kde má rodinu.

„Brácha s rodinou žijí v Litovli, který byl úplně izolovaný od okolního světa,“ připomněl. „Byli zavření v bytě. Každý večer jsme si volali. Říkal, že to fakt bylo na palici. Na tohle vůbec nebyli připravení. S dětmi je to v bytě daleko složitější. Ale přečkali to, už chodí do práce a děcka sem tam ven, takže vyvázli dobře. Rodiče žijí ve Šternberku. Byl jsem se za nimi podívat a jsou v pohodě. Jezdí na kole, chodí na procházky, na zahrádku a hlídají se.“