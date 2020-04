Společně zatím ne. Na fotbalisty Varnsdorfu dohlíží aplikace

„Musíme si uvědomit, že zimní příprava měla devět týdnů. Stihli jsme sehrát jedno mistrovské utkání. Teď máme za sebou opět šest týdnů individuální přípravy. Je to na hlavu. Pokud se začne hrát 8. června, tak to máme další týdny přípravy bez utkání. Kluci se chystají dál individuálně. Vyčkáme, a po týdnu uvidíme,“ říkal v rozhovoru pro klubový web varnsdorfský kouč David Oulehla.

Jak si hráči plní své úkoly, sleduje pomocí programu. „Každý den běhají s telefonem a dokumentují objem tréninku. Denně do určitého času mi kluci musí poslat graf z aplikace. My je pak ve večerních hodinách vyhodnocujeme a sledujeme, jak zátěž splnili. Hráči chápou, že to dělají kvůli sobě. Kdyby se začalo hrát, budou připraveni.“

Dohraje se tedy druhá liga? Oulehla je spíš skeptický. „Těžko říct. Je to málo času. A hrát bez diváků? To je nesmysl, vždyť se fotbal hraje hlavně pro lidi!“ zdůrazňuje.

Zato ústecký tým už ve skupinkách trénuje od úterka. „V pondělí jsme měli schůzku s vedením klubu a celým realizačním týmem, doladili jsme detaily. A od úterý trénujeme,“ informoval ústecký trenér Aleš Křeček.