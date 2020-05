Karvinský manažer Vlk: Na takový nápor není nikdo připravený

„My jsme se netajili tím, že chceme ligu dohrát, ale za určitých podmínek,“ prohlásil Lubomír Vlk, sportovní manažer MFK Karviná. Těmi mimo jiné byla nutnost prodloužení víz cizinců, jelikož se liga protáhne do července. „To se vyřešilo,“ podotkl Vlk. „Jenomže zástupci svazu slibovali, jak budou řešit posuny smluv, legislativní věci, což nakonec spadlo na kluby.“

Například bude záležet na benevolenci klubů, zda nechají své hráče v jiných týmech na hostování i po 30. červnu. Šéfové klubů se vesměs vyjádřili, že nebudou dělat problémy. Půjde tak o gentlemanské dohody. „Věřím, že se domluvíme, ale zpočátku to představitelé fotbalového svazu prezentovali trochu jinak, že vše bude dané nějakým nařízením...“ připomněl Vlk.

Připustil, že by sestupem ohrožené Karviné vyhovovalo, aby se už nehrálo, protože by měla jistotu záchrany. „To nepopírám, ale na druhou stranu jsme chtěli, aby sezona skončila do třicátého června.“

Dále upozornil, že zvládnout dva zápasy týdně bude náročné. „Fotbal jsem hrál, takže nesouhlasím s tím, co v poslední době říká řada odborníků - že každý hráč se s tím může poprat. Každý rád hraje, ale musí mít pro to vytvořeny určité podmínky, které momentálně zajistit nejdou,“ řekl někdejší reprezentant Lubomír Vlk.

„Jestliže fotbalisté po pauze, kdy pomalu dva měsíce jen sami běhali, přijdou a čutají si s míčem, a nyní mají čtrnáct dnů na to, aby tu dlouhou přestávku společně dohnali na hřišti s balonem, tak na to nemůžou být nikdy připraveni. Kdo fotbal sám hrál, ví, o čem mluvím.“

Vlk je přesvědčený, že rozhodovat bude široký kádr. „Na takový nápor opravdu není nikdo připravený. Přijdou karty, zranění.“

Takže nepomůže ani nové pravidlo, že každé mužstvo bude moci vystřídat pět hráčů? „To ten problém nevyřeší, protože, co si budeme povídat, kádry Sparty, Slavie, Plzně jsou asi neporovnatelné s ostatními, když to vezmu v globálu,“ odpověděl Vlk. „Aniž bych chtěl někoho snižovat, nebo se ho dotknout, tak je i rozdíl, když do hry naskočí pět kluků z lavičky těch tří celků, ta kvalita je jiná.“

Jen pro upřesnění - pět hráčů bude moci střídat, ale jako dosud třikrát, takže v jeden okamžik bude muset jít z hřiště a na něj více fotbalistů.

Vlkovi vadí i řeči, že mužstva případně mohou sezonu dokončit s mladými hráči. „Samozřejmě to jde, pokud klubům už o nic nejde. Dobře to řekl Martin Vozábal (bývalý hráč a nyní generální manažer Českých Budějovic - pozn. red.), že i oni by se na to dívali jinak, kdyby hráli o záchranu. Z mého pohledu bude liga neregulérní.“

Závěr ligy bude provázet i řada omezení. Nejenže budou chybět diváci, ale mimo jiné každý hráč musí mít v autobuse jedno dvousedadlo jen pro sebe. Další by museli jet na zápas druhým autobusem, anebo v autech...

„V případě, že v autě mohou být i čtyři lidi, tak je to absurdní,“ tvrdí Lubomír Vlk. „Ještě ale mají přijít nějaká nařízení vlády, která budou některé věci upravovat, takže uvidíme.“