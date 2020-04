Dohraje se liga? Nedohraje? Jak fotbalisté čekají na verdikt

„Vše se vyvíjí ze dne na den,“ prohlásil majitel Baníku Ostrava Václav Brabec. Ač je v sedmičlenném Ligovém výboru, netuší, jak vše dopadne.

„Je to těžké rozhodnutí, ale řídil bych se zeměmi okolo nás. Pokud i tam budou soutěže dohrávat, nevidím důvod, proč by to tak nemělo být i u nás,“ řekl Petr Mašlej, který nyní coby asistent trénuje fotbalisty MFK Karviná místo kouče Juraje Jarábka, jenž je po návratu ze Slovenska v karanténě.

Opavský trenér Jiří Balcárek upozornil, že situace se neustále mění. „Pracujeme s tím, že se hrát začne,“ uvedl. „Pokud se ale soutěž znovu rozjede, nebude mít s fotbalem nic společného. Kdyby se mělo hrát dvakrát v týdnu, nebude to o plnohodnotné hře. Většina mužstev nemá dostatečně široký kádr. Z mého pohledu to bude neregulérní.“

Balcárek zdůraznil, že rozhodnutí se nemůže protahovat. „Hlavní je teď nastavit, co dál, aby kluby měly jasnou představu. Musí přijít jasné stanovisko,“ řekl. „Osobně bych vše směřoval spíše k tomu, aby začala nová sezona.“

Proč? „Pokud se opět bude hrát a někde se objeví nákaza, zase se vše stopne a někdo půjde do karantény,“ odpověděl Jiří Balcárek.

Opavský trenér Jiří Balcárek.

Trenér ostravského Baníku Luboš Kozel věří, že liga začne... „Ale nevím, co by se stalo v momentě, kdy se ukáže, že někteří ze zainteresovaných lidí jsou nakaženi. Je otázka, co by to pak znamenalo pro ty ostatní,“ podotkl Kozel.

„Dokud v tom nebude jasno, všechno budou jen dohady, které se mohou měnit každý den,“ řekl nejstarší hráč první ligy, opavský záložník Pavel Zavadil.

Laštůvka: Ať se liga rozšíří

Karvinský obránce Jan Moravec stále doufá, že se liga dohraje. A je i pro nadstavbu. „Buď vše, anebo už nic,“ dodal.

„Sice je lepší něco než nic, ale jak ty názory vnímám, s tím, že by se nehrála nadstavba, se ani nepočítá,“ řekl Luboš Kozel. „Buď se soutěž nedohraje, anebo bude se vším všudy.“ Byť by byla bez fandů?

„To by bylo nepříjemné,“ uznal Moravec. „To si nedovedu představit. Diváci, ta atmosféra... To je při fotbale důležité. Bez fanoušků by bylo ticho. Byly by to takové přáteláky.“ Podobně to vidí další fotbalisté. „A my obzvlášť díky fanouškům hrajeme vlastně každý zápas doma,“ připomněl ostravský brankář Jan Laštůvka, že příznivci Baníku v hojném počtu vyrážejí i na venkovní duely.

Jan Laštůvka má zajímavý návrh, jak nynější situaci vyřešit.

„Kdyby se liga předčasně ukončila, v nevýhodě by byla mužstva z druhé ligy, která bojují o postup,“ řekl zkušený gólman. „Musel by se hledat nějaký kompromis. Dokážu si představit, že dva nejlepší celky z druhé ligy by postoupily. První liga by se tak rozšířila na osmnáct týmů a příští rok by se třeba už nadstavba ani nehrála.“

Upozornil, že jsou to ale jen jeho představy. „Vím, že to není jednoduché, ale možná by bylo nejlepší, aby nikdo nepadal a nahoru šla nejlepší druholigová mužstva.“

Pauza hráčům neublížila

Od tohoto týdne fotbalisté opět trénují společně, byť v nejvýše osmičlenných skupinách a bezkontaktně. Někdejší prvoligový záložník Petr Mašlej uvedl, že nynější pauza by fotbalistům mohla i prospět.

Ostravský trenér Luboš Kozel během utkání proti Jablonci.

„Když budu mluvit za sebe jako fotbalistu, tak mně by to pomohlo, protože bych zintenzivnil trénink,“ uvedl Mašlej. „Využil bych toho, že teď už mohu být s někým i ve dvojici, a zaměřil se na nedostatky, které bych potřeboval odstranit. Určitě ta přestávka klukům neublížila.“

S tím souhlasí Luboš Kozel. „Máme prostor zlepšit individuální dovednosti,“ usmál se.