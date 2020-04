Sigma, Baník, Opava. Další týmy začaly znovu společně trénovat

Tréninky se nejspíš nijak nelišily od ostatních mužstev, která se po víc než měsíci nucené individuální přípravy vrátila „do normálu“ v pondělí. Ligová soupiska je tak téměř kompletní, jen Slovácko začne až příští týden.

„Jsme rádi, že jsme se po dlouhé době dostali na hřiště,“ řekl klubovému webu olomoucký trenér Radoslav Látal. „Sice musíme trénovat v omezeném režimu po skupinách, ale i tak jsme za to vděční, protože individuální běhání už bylo pro kluky stereotypní. Můžeme trénovat přihrávky, střelbu, kombinace.“

To je pro profesionální fotbalisty aktuálně jediná možnost.

Díky uvolnění opatření sice od pondělí 20. dubna smějí zpátky na hřiště, ale musejí dodržovat striktní opatření – na jedné ploše maximálně osmičlenné skupinky, bez soubojů, kontaktů, s minimálně dvoumetrovými mezerami.



Hráči na trénink přijíždějí už oblečení a mají zakázano využívat společné prostory, nutností je důkladná hygiena a desinfekce.

„V první fázi to budou spíš seznamovací tréninky, nebudou tolik intenzivní. Kluci jsou spolu po šesti týdnech... Jde spíš o cvičení uzpůsobená na doteky s míčem, aby si hráči na balon rychle zvykli,“ uvedl opavský kouč Jiří Balcárek pro stránky klubu.



Podobná slova volí také ostatní trenéři, bylo zřejmé, že hráčům po dlouhé přestávce míč chyběl víc, než by si bývali přáli.

„V počátku půjde o to, aby si na něj znovu zvykli. Zaměříme se na kombinace, bude tam i nějaké posilování,“ podotkl Látal. Olomoučtí se rozprostřeli na tréninkové plochy kolem Androva stadionu, ostravský Baník makal v Radvanicích.

„Zatím to ještě není samozřejmě ten klasický trénink včetně soubojů, ale je to už příjemná změna oproti tomu dlouhému individuálnímu programu. Teď už si můžete nahrát, vystřelit na bránu, není to pořád jenom o běhání někde po lese. To už bylo fakt únavné,“ prohlásil pro klubový web záložník Milan Lalkovič.



Návrat ke společné přípravě má zkrátka svá pozitiva i negativa – největším ale je nejspíš velká nejistota ohledně termínu, kdy by se mohla liga znovu rozběhnout. „Teď ještě vědět, kdy se přesně začne, ať formu může člověk nějakým způsobem časovat,“ míní ostravský brankář Jan Laštůvka.

Plánovaným datem opětovného zahájení nejvyšší soutěže je 8. červen, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nicméně v pondělí naznačil, že by se teoreticky mohla rozjet i dříve.



„Budeme sledovat, jak se situace vyvine. Zatím je to otevřené, což je pro nás trenéry trochu složité, protože pořádně nevíme, k jakému termínu mužstvo nachystat. Zatím ale kalkulujeme s 8. červnem,“ podotkl Látal.