O Smrže máme zájem, potvrdil Hapal. Tlaku nepodléhám, neovlivním ho

Ostravští, kteří šli do sezony s hodně obměněným kádrem a plni očekávání, v prvních třech kolech získali jediný bod a nedali gól ze hry.

I proti Hradci na průlom dlouho čekali – až do nastaveného času zápasu a tref Buchty s Tankem. „Ve druhé půli soupeř poslal do středu pole Jakuba Radu. Trochu přeskupili hru, což nám dělalo problémy, než jsme zareagovali. Ale pořád bylo z mužstva cítit, že jde za vítězstvím.“

Byl jste pod velkým tlakem?

Tyhle otázky dostávám ve všech klubech, když se vám nedaří. Nepodléhám tomu, stejně to neovlivním. Řeším to, co mohu ovlivnit, a to je práce s mužstvem. Kdybychom prohráli, mohly se dít všelijaké věci, ale to si do hlavy dávat nemůžu. Ani nikdy nebudu.

Gól ze hry jste vstřelili po 360 minutách. Zažil jste to někdy?

Fotbal přináší různé věci. Důležité je, že si situace vytváříme. Přišlo to v závěru, ale šli jsme si za tím. Hráli jsme daleko lépe než Hradec. Nechci soupeře nějak dehonestovat, ale v ofenzivě jsme byli kvalitnější.

Neměl jste s blížícím se koncem zápasu obavy, že znovu nedáte branku?

Věřil jsem do poslední minuty. Pořád věřím. Když ale zahazujete jednu šanci za druhou, napadají vás různé myšlenky. Mužstvo jsme uklidňovali a ubezpečovali, že to přijde. Jsme rádi, že to tak bylo. Nic to ale nemění na tom, že musíme pracovat dál.

Vítězný gól dal David Buchta. Co jste říkal jeho zakončení šajtlí?

Nádherné. Učebnicové. A to jsem měl chvíli předtím dojem, že do zápasu nevstoupil ideálně, protože dvakrát mohl v běžeckém souboji zareagovat dříve. Nakonec to vyřešil skvěle. Rigo mu balon prostrčil, protihráč šel do skluzu, Buchtič si míč píchl dopředu, protože byl čerstvý. A to zakončení šajtlí bylo výborné. Dělá to i na tréninku.

Utkání rozhodli až v nastaveném čase střídající hráči. Projevila se výhoda vašeho širokého kádru?

Že výhra přišla až v závěru, je o to krásnější. Celý týden jsme se zamýšleli nad základní sestavou. Vypadl z ní sice Matěj Šín, ale nebylo to proto, že by hrál minule špatně. Víme, že když přijde do zápasu, odvede maximum. Věřili jsme, že když nastoupí proti unavenější obraně, může být prospěšný. Ano, tady je vidět, jakou výhodou je široký kádr. Proto mohl jít dolů Kubala, i když hrál opět výborně.

Jenže neproměnil dvě obrovské šance.

Protrhne to. Už není mladý zajíc. Ví, že někdy cílíte, míříte a máte smůlu. A jindy zavřete oči a je z toho gól. Tentokrát mu to nevyšlo.

Abdullahi Tanko a Ladislav Almási v soubojích s brankářem Pavolem Bajzou spadli, jako by chtěli, aby sudí odpískal penaltu. Nebudete jim to vytýkat?

Je to možné, musím se na to podívat. Ale spíš bych hráčům vytknul, že když máme vpředu Almásiho, nedostaneme na něj balon z hloubky pole. Říkal jsem to hráčům v poločase. V tříobráncovém systému situace mnohdy přehráváme, chodíme do kombinace, ale měl by tam přijít centr. V prvním poločase jsme neměli ani roh. To je jediná výtka k mužstvu.

Vrátili jste se ke hře se třemi stopery, k tříobráncovému systému. Dáváte mu přednost?

Máme na to typologicky vhodné hráče. Do čtyřobráncového systému jsme možná přešli trošku zbrkle proto, že hráči se v něm cítili jistěji. Znali ho. Při bránění s třemi obránci jsme sice propadli v Liberci, ale když jsme na ně přešli v Plzni, pomohlo nám to. Tentokrát jsme to zvolili i s ohledem na soupeře, v defenzivě neudělal ani jeden stoper chybu. Možná mi chybí hlavně od Filipa Blažka kvalitnější centr, jistější rozehrávka. Sám mi říkal, že to od něj nebylo dopředu optimální. Ale vzadu jsme byli kompaktní, svou práci odvedli všichni velice dobře.

Solidně brání i levý obránce Patrick Kpozo, ale neměl by přidat dopředu?

Zvyká si. Hrál na jejich dlouhodobě nejlepšího hráče. Gabriel je neskutečně běžecky silný, ale Kpozo v defenzivě neudělal žádnou chybu. Ale ano, potřebujeme od něj trošku víc směrem dopředu.

Jak probíhá adaptace Tomáš Riga a Mateje Madleňáka, kteří zatím jen střídají?

Tomáš si ligu ochutnal na několik minut v Plzni. I když je druhá liga úplně něco jiného, vypadal tam velice dobře. Byl alternativou i pro tento zápas. Matej totéž. Máme víc krajních hráčů, slovenská liga je trošku odlišná. Dostal prostor, aby to viděl. Ale nebáli jsme se toho, běžecky to zvládá, stejně tak uhrává souboje. Navíc Gabriel už byl docela unavený, takže Madleňák podporoval ofenzivu víc než Kpozo.

Potěšil vás výkon Ewertona, který připravil většinu šancí?

Jo. Víme, že je to výborný fotbalista. Po zápase mi říkal, že je úplně fyzicky vyřízený. Dlouho nehrál, měl herní i tréninkovou pauzu. K nám sice přišel už zdravý, ale bez tréninku. Chce to čas, trpělivost. V každém zápase se zlepšuje.

Hlavní rozhodčí Vít Zaoral pískal nejvyšší soutěž poprvé v životě. Jak utkání zvládl?

Dobře. Ani jsme ho nedostávali pod tlak. Soupeřova lavička chtěla jednou pískat Almásiho držení, my zase chtěli žlutou pro Gabriela za pád. Nic za hranou. Mladý rozhodčí to zvládl, jsem rád. Doufám, že takhle bude pískat i dál.

Povídá se, že chcete Vojtěcha Smrže z Hradce Králové. Co je na tom pravdy?

Ano, máme o něj zájem. Je to velice kvalitní hráč. Za minulý rok nebo dva udělal velký posun. I zhubnul, běžecky vypadá velice dobře. Mluvil jsem o něm i s Filipem Kubalou, v minulé sezoně byl nejlepším hráčem Hradce Králové.

A je možný odchod levého obránce Eldara Šehiće?

Všechno se řeší, ale nemyslím si, že by měl odejít. Má malý zdravotní problém, proto nebyl v nominaci.